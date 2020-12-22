Куйвашев пообещал в первом квартале 2021 года найти решение проблемы с бездомными собаками в Нижнем Тагиле 

На пресс-конференции губернатора Свердловской области директор агентства новостей «Между строк» Егор Бычков задал вопрос о сложной ситуации с бездомными животными в Нижнем Тагиле.

«В Артёмовском со скандалом закрылся питомник для собак, куда свозили животных с половины области, в том числе и из Нижнего Тагила. Вся страна видела кадры этих щенят, которых там заморозили и заморили голодом. В то же время у этого питомника до сих пор есть действующие муниципальные контракты, в том числе с Нижним Тагилом, Верхней Пышмой, Новоуральском, Тавдой. У меня вопрос: как область планирует эту проблему решать? В Екатеринбурге есть питомник “Спецавтобазы”, в Тагиле нет ничего. Насколько я знаю, в Нижнем Тагиле мэрия даже подыскала участок, но вопрос с финансированием. Может быть, есть смысл организовать в Тагиле межмуниципальный питомник, чтобы с той стороны свозить? Я понимаю, что проблем сейчас немерено, но наблюдать, как убивают этих собак каждый день, тоже так себе зрелище», — задал вопрос Егор Бычков.

«Нет маленьких вопросов. Питомник нужен. Я проработаю этот вопрос. Пока у меня нет ответа на него. Дайте время. В течение первого квартала мы поймём, что у нас с налогами. Тогда же и примем решение либо скажем, когда мы его будем реализовывать», — ответил Евгений Куйвашев.

Напомним, скандально известный питомник в Артёмовском, куда свозили собак и из Нижнего Тагила, закрыли. Официальной причиной закрытия стало истечение срока аренды помещения. Теперь отловленных собак привозят в неприспособленный ангар в том же Артёмовском.

«На данной территории нет условий, пригодных для содержания собак. Их просто свозят в холодные ангары на верную смерть», — пишут волонтёры в группе «Благотворительный фонд “ЗООзащита”».

Депутат Законодательного собрания региона Вячеслав Вегнер у себя в соцсетях уверил, что передержку закроют 25 декабря. А пока сотрудники благотворительного фонда ищут волонтёров, которые будут дежурить у питомника: следить за обращением с животными, подкармливать собак и гулять с ними до момента окончательного закрытия приюта.

В Свердловской области на данный момент нет передержек, которые могли бы соответствовать всем требованиям. Планируется, что часть собак волонтёры пристроят, но большинство будут выпущены к месту отлова после чипирования, стерилизации и прививания от столбняка.