Креативный выходной от СОФПП «Новое железо». Марафон бесплатных лекций, воркшопов и паблик-токов с лидерами креативных индустрий

В Екатеринбурге 9 февраля состоится креативный выходной «Новое железо» (18+), который будет интересен не только предпринимателям и сотрудникам компаний, создающих собственные проекты, но и всем жителям Урала, интересующимся локальными брендами и инициативами. В программе — лекции и паблик-токи с уральскими бизнесменами и лидерами креативных проектов, которые в настоящее время разрабатывают стратегию развития креативной индустрии Свердловской области, а также практические воркшопы, на которых каждый сможет реализовать свои идеи. В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк», мы пообщались со спикерами мероприятия о том, как креативные индустрии создают новый бренд Урала и многом другом.

Откроет программу в большом лектории руководитель фестиваля «Лето на Заводе» и «Антихрупкость» Илья Орлов-Бунин, который расскажет, как креативные индустрии создают новый бренд Урала.

«Сегодня в бизнесе всё большую роль начинает играть творческая составляющая людей. Креативная экономика стремительно развивается в мире, и в России она должна вырасти почти в два раза к 2030 году. Это явный тренд, в который можно либо вовлечься, либо просто наблюдать. Но, не приняв участия вовремя, можно упустить шанс занять своё место в этой сфере. Я расскажу, как развивается креативная индустрия на Урале, почему важно замечать этот процесс и как стать его частью», — рассказал АН «Между строк» Илья Орлов-Бунин.

Внешний директор по маркетингу гастромолла «Главный» Виктория Волкова совместно с основателем и CEO группы компаний «О’Смысле» Никитой Гринь, дизайнером и основателем бренда Capparel.21est Оксаной Сутягиной и арт-директором креативной экосистемы QUOKKA Дарьей Мардановой в формате паблик-тока расскажут о том, как, где и зачем искать партнёра в проекте.

«Если говорить о том, зачем бизнесу искать партнёров для коллабораций, я бы выделила две ключевые причины. Первая — это классный обмен аудиторией. Когда два бизнеса, не конкурирующие друг с другом, но со схожими целевыми аудиториями, объединяются, это позволяет эффективно обмениваться клиентами. Вторая причина — создание инфоповодов. Когда бренды вступают в партнёрство, они могут выпустить совместный продукт или провести совместные мероприятия, что становится хорошим поводом для медиа. Это даёт возможность дополнить основной продукт дополнительной историей, которая привлекает внимание СМИ. Кроме того, коллаборации показывают открытость бренда: когда два бренда работают вместе, они создают что-то новое, обмениваются опытом и подходами. Это всегда приносит интересные результаты», — считает Виктория Волкова.

Во время креативного выходного будет проходить параллельная образовательная программа в трёх секциях. Также на площадке можно будет купить товары уральских ремесленников и креаторов, которые участвуют в акселераторе «Новое железо», а ещё создать собственный мерч в зоне принт-мастерской от Quokka.

Большой лекторий и паблик-токи. Среди спикеров — основатель Агентства развития территорий 1732 Ян Кожан, директор Парка Маяковского Павел Зубакин, руководитель фестиваля «Лето на Заводе» и «Антихрупкость» Илья Орлов-Бунин, руководитель и куратор «Дизайн-кода Екатеринбурга» Павел Омелёхин, координатор команды Фонда городских инициатив Саша Мейби, руководитель отдела продуктового маркетинга в «Контуре» Евгения Крылова, исполнительный директор «Уральской ночи музыки» Екатерина Пологова и другие.

Программа малого лектория включает прикладные форматы для тех, кто развивает свой бизнес. Участники смогут получить ответы на важные вопросы, такие как привлечение инвестиций в свой проект , что даёт авторское право, как устанавливать партнёрские отношения и где искать бизнес-партнёров. Спикеры ответят на все вопросы емко и понятно — будет интересно и информативно.

Зона практик. Здесь начинающие предприниматели смогут на практике усовершенствовать свои проекты: разработать новую финансовую модель, получить обратную связь по маркетинговой стратегии и узнать способы вовлечения аудитории в процесс разработки продуктов.

Креативный выходной организует команда кластера «На заводе» и «О’Смысле», совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП), который по решению губернатора Евгения Куйвашева с 2024 года определён в качестве опорной организации по развитию креативных индустрий в регионе. Мероприятие пройдёт 9 февраля с 12:00 до 18:00 в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге.

Познакомиться с подробным расписанием и темами каждого спикера можно на сайте мероприятия https://osmisle.ru/nazavode. Посещение всех мероприятий бесплатное, необходима регистрация по ссылке https://o-smysle-school.timepad.ru/event/3214196/.

Креативный выходной проводится в рамках конкурс-акселератора стартапов в сфере креативных индустрий «Новое железо».