В Нижнем Тагиле мужчина совершил кражу, находясь под домашним арестом

В Нижнем Тагиле суд изменил меру пресечения 46-летнему местному жителю, которому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Как сообщили в Нижнетагильской транспортной прокуратуре, мужчина пытался украсть из продуктового магазина товары на небольшую сумму, но когда ему это не удалось, он достал нож. Инцидент обошёлся без кровопролития, и злоумышленника отправили под домашний арест. Не сделав верные выводы, тагильчанин покинул свою квартиру и вместе с подельником совершил ещё одну кражу.

Нижнетагильская транспортная прокуратура обратилась с ходатайством в суд о замене меры пресечения на заключение под стражу. Суд требования удовлетворил, пишет «Тагильский рабочий».