Контейнеровоз Ever Given, на 6 дней перекрывший Суэцкий канал весной, вновь пройдёт по нему

Контейнеровоз Ever Given, который в марте полностью заблокировал движение через Суэцкий канал, вновь пройдёт по нему 20 августа, пишет ТАСС.

Согласно MarineTraffic, Ever Given 5 августа покинул порт Феликстоу в Англии и сейчас находится в Средиземном море недалеко от Египта. Он пройдёт через канал «частично нагруженным». Редактор контейнерных перевозок Lloyd's List Джеймс Бейкер сообщил в твиттере, что судно направляется в Сингапур для ремонта.

В Управлении канала рассказали, что «будут приняты дополнительные меры безопасности в процессе сопровождения судна»: проход займёт 10–12 часов, в течение этого времени контейнеровоз будут сопровождать два буксира.

Грузовой корабль Ever Given — один из самых больших контейнеровозов в мире — сел на мель и парализовал движение в Суэцком канале 23 марта. Ever Given сняли с мели утром 29 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий судно не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке.

В этот же день в Суэцком канале возобновилась навигация, судно удалось эвакуировать. За время блокировки в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.

6 июня египетский суд официально снял арест с контейнеровоза. Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в 916 миллионов долларов, но в мае сумму согласилось снизить до 550 миллионов. Из них 200 миллионов — залог наличными. Ever Given покинул Египет в июле.