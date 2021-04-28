Конституционный суд разрешил изымать единственное жильё должников

Конституционный суд России отменил полный запрет на изъятие единственного жилья россиян за долги, сообщает пресс-служба суда.

Прецедент появился 27 апреля после вынесения решения суда по жалобе жителя Калуги Ивана Ревкова. Заявитель оспаривал положения абзаца 2 части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ и пункта 3 статьи 21325 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В 1999 году Иван Ревков одолжил деньги знакомой, которая долг не вернула. Он обратился в суд за взысканием, но исполнительное производство не дало результата. За годы ожидания сумма долга была проиндексирована и возросла до 4 млн рублей. Должница тем временем приобрела квартиру площадью более 110 кв. м и признала себя банкротом. Ревков же настаивал на продаже этой недвижимости, купленной после возбуждения исполнительного производства.

В судах, однако, ему отказали на основании статьи 446 ГПК РФ, которая запрещает обращать взыскание на единственное жильё должника и членов его семьи.

В Конституционном суде посчитали, что «исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья должника-гражданина хотя и оправдан, однако не может быть безусловным и требует законодательных корректив». Оспариваемая норма ГПК РФ отныне не будет основанием для полного запрета на изъятие жилья должников, если суд посчитает необоснованным применять этот исполнительский иммунитет, в том числе по делам о банкротстве граждан.

Определять изъятие должна по-прежнему законодательная власть, но пока эти решения не приняты, отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении ряда условий. В частности, должника нельзя оставить без жилища, причём площадью не меньше, чем предоставляется по соцнайму, или выселить в другое поселение, если он сам на это не согласен.

В принятии таких решений суды вправе учесть время присуждения долга, возбуждения исполнительного производства, а также извещения должника об этих событиях. С другой стороны, имеет значение время, условия и суммы сделок и других операций должника, включая доказанные злоупотребления в приобретении жилья, когда при неисполненном решении суда должник переводит своё имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы укрыть его там от взыскания по долгам.