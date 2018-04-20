Кому нужны эти бакалавры и магистры, в чём разница? Объясняем, как крупнейшие предприятия и вузы готовят профессионалов будущего по магистерским программам

Сегодня в каждом приличном вузе России есть магистратура. Вместе с крупными предприятиями и компаниями вузы создают уникальные магистерские программы. По ним готовят специалистов, способных генерировать инновации и изменить будущее нашей страны. Такие специалисты востребованы на внутреннем и международном рынках труда. Но далеко не всем ещё понятно, кто такие эти магистры, чем они отличаются от бакалавров и кому вообще нужна такая система обучения.

Эту тему на прошлой неделе детально разбирали на всероссийской конференции «Магистратура: глобальное в локальном» в Казани, там собралась вся образовательная элита России — более 280 участников из 45 городов РФ. Организаторами мероприятия выступили благотворительный фонд бизнесмена Владимира Потанина, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) и Национальный фонд подготовки кадров.

Что такое магистратура?

Магистратура — второй уровень высшего образования. Если до 2011 года «вышка» была «сплошной» (5 лет — и вы дипломированный специалист), то после Россия перешла на двухуровневую, или так называемую Болонскую, систему. Студенты сначала учатся 4 года на бакалавриате, а потом при желании поступают в магистратуру (это ещё 2 года). При этом направление магистерской программы может отличаться от того, по которому студент учился на бакалавриате.

Андрей Поминов, первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан

«В момент перехода на двухуровневую систему образования в академическом сообществе была дискуссия: зачем нам это нужно? Но сегодня повестка в этом диалоге изменилась, так как без двухуровневой системы образования мы уже не обойдёмся. Магистратура стала понятна и востребована».

Сергей Рощин, проректор НИУ «Высшая школа экономики»

«Магистратура — важнейшая ступень профессиональной подготовки, абсолютно не связанная с продолжением научно-исследовательской деятельности и аспирантурой. Это секторальный, нишевой образовательный продукт, часто предлагающий более широкие знания в определённом сегменте рынка труда. Статистика показывает, что студенты необязательно идут в магистратуру своего университета, при этом 40% меняют направление, стремясь сформировать дополнительные профессиональные компетенции».

С 2010 по 2016 год доля магистрантов в российских вузах возросла в четыре раза. Первый массовый выпуск магистратуры произошёл в 2017 году.

Ирина Аржанова, исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров

«Максимальная доля магистрантов была представлена в ЮФУ — 25%. В целом по сети федеральных университетов удельный вес обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры в общей численности обучающихся достиг 21,6%. Переход на двухуровневую систему произведён, и он позитивный — это более удобная и адекватная система по сегодняшним условиям».

Так, Нижнетагильский технический институт в этом году впервые откроет набор на магистерские программы по трём направлениям. Это металлургия, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, а также мехатроника и робототехника.

Чем бакалавр отличается от магистра?

Бакалавр — человек, который работает по уже существующим технологиям, а магистр — тот, кто должен разрабатывать новые технологии, отмечает ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов.

Альберт Гильмутдинов, ректор КНИТУ-КАИ

«Допустим, вертолётный завод закупил какую-то технологическую линию выкладки чего-то там. Она отработана, нужно просто внимательно прочитать инструкцию. Но поскольку технологии высокие, необходимо высшее образование и на работу принимают бакалавра — он с задачей вполне справится. Но если завод захочет разработать какую-то новую модель вертолёта, конечно, это сможет сделать только человек как минимум с магистерским образованием», — отмечает Альберт Гильмутдинов.

Владислав Потанин, директор НТИ (ф) УрФУ

«Вообще сейчас требуются три уровня специалистов. Первый — тот, который обслуживает технику после колледжа и понимает техпроцесс. Второй — линейный инженер, который может в общем-то выстроить производственную линию. И третий — инженер-конструктор. Он создаёт новые, уникальные продукты, технологические процессы или делает какие-то открытия. Вы понимаете, что магистратура без науки невозможна».

Зачем тратить два года своей жизни на магистратуру?

Сегодня на рынке труда есть место и бакалавру, и магистру. У них принципиально разная деятельность, однако работа магистрантов в силу получаемых компетенций часто оплачивается выше. Кроме того, без магистерского образования уже не берут на руководящие должности во многие крупные компании, государственные и муниципальные органы власти.

Андрей Поминов, первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан

«В ряде стран есть к определённым видам профессии требования, которые предполагают наличие магистерского образования. Учителя Финляндии должны закончить магистратуру, прежде чем будут допущены к образовательной деятельности. Мы, возможно, рано или поздно к этому придём».

Магистратура позволяет всего за два года освоить новое направление без получения второго высшего образования, а также поступить в аспирантуру тем, кто учился на бакалавра. Эксперты НИУ ВШЭ провели исследование, чтобы выяснить, зачем студенты поступают в магистратуру.

Альберт Гильмутдинов, ректор КНИТУ-КАИ

«Когда появится поколение очень успешных, известных в стране, состоявшихся людей, которые скажут, что да, мы в этой жизни состоялись благодаря тому, что столько лет назад окончили магистратуру, народ в магистратуру потянется».

Бывает бесплатная магистратура?

Можно отучиться в магистратуре за счёт государства. На места, финансируемые из средств федерального бюджета, как правило, могут претендовать абитуриенты, получившие высшее образование и обладающие степенью «бакалавра» или «специалиста». В этом случае необходимо пройти конкурс. Немало абитуриентов поступают на места с оплатой стоимости обучения по договору. Сегодня вузы совместно с компаниями реализуют множество корпоративных магистерских программ. При этом ряд организаций готовы оплатить студентам учёбу в магистратуре, не требуя обязательной последующей отработки с их стороны.

Как крупные компании борются за будущие кадры?

Сегодня на рынке труда существует острый дефицит ряда специалистов (особенно в сфере IT), которых не готовит ни один российский вуз. Чтобы воспитать нужные кадры, многие компании совместно с вузами создают так называемые корпоративные программы. Сегодня партнёрами магистерских программ являются «Яндекс», «Газпром», «Роснефть» и «Транснефть», «Русал», «Сибур», Сбербанк и другие компании. Корпоративные магистерские программы — современная версия уходящего формата базовых кафедр, отмечает Дмитрий Райчук, директор консалтинговой компании CTD.

Сбербанк реализует вместе с Высшей школой экономики магистерскую программу «Финансовые технологии и анализ данных». Собрана команда лучших преподавателей и спикеров из индустрии. Это сотрудники ВШЭ, Сбербанка, «Яндекса», SAS, DeloiRe и финтех-стартапов. Написание курсовых работ направлено на решение конкретных бизнес-задач подразделений.

«Русал» вместе с СФУ и Группой высших национальных горных школ (GEM) запустили русско-французскую магистратуру по направлению «Металлургия цветных металлов». Пользуется спросом межвузовская магистерская программа ФИОП РОСНАНО подготовки инженеров в сфере высоких технологий. В последнем случае на время обучения в магистратуре студент официально трудоустраивается в компанию и в составе проектной группы участвует в создании новых технологических продуктов.

Магистерская программа Тюменского индустриального университета и ПАО «Газпром нефть» — «Промышленное и гражданское строительство на объектах нефтедобычи» — ежегодно набирает, как минимум, 20 обучающихся. Для студентов учреждаются корпоративные стипендии на весь период обучения; оплачиваются все расходы, связанные с прохождением практики (проезд, проживание, питание); организовано официальное трудоустройство и выплата зарплаты во время практики. Также магистрантам оплачивают участие в конференциях и публикацию статей в журналах ВАК и SCOPUS.

Кто ещё поддерживает студентов и преподавателей магистратур в России?

Благотворительный фонд бизнесмена Владимира Потанина — один из первых частных фондов в России, созданный в 1999 году для реализации программ в сфере образования и культуры. Фонд проводит долгосрочные стипендиальные и грантовые программы, адресованные среди прочих студентам и преподавателям магистратур ведущих российских вузов. Преподавателям гранты предоставляются по четырём направлениям: создание новой магистерской программы, разработка учебного курса в рамках действующей программы, а также создание дистанционных курсов, методических материалов. По словам Оксаны Орачевой, гендиректора БФ Владимира Потанина, в последние годы в России растёт интерес к конкурсным процедурам.

Оксана Орачева, гендиректор благотворительного фонда Владимира Потанина

«Конкурс — это ещё один инструмент заставить себя ответить на вопрос: что будет важно через год и как это объяснить сегодня, чтобы получить поддержку? В самой природе конкурса — конкурентный процесс отбора. Принимая участие в конкурсе, человек не просто решает профессиональные задачи, он развивает личностные компетенции и повышает свой статус».

Так, четырёхкратный потанинский стипендиат из Владивостока Сергей Дышловой стал учёным-биохимиком и теперь работает над созданием лекарства от рака. Сейчас он стажируется в Германии, но планирует продолжить научную работу на родине.

Оксана Орачева, гендиректор благотворительного фонда Владимира Потанина

«Для университета участие в конкурсе — вопрос репутации, поскольку это характеризует среду в образовательном учреждении как активную и динамичную, подчёркивает заинтересованность его сотрудников в развитии и в конечном итоге делает университет привлекательным для стейкхолдеров».

Отметим, что мероприятие в КНИТУ-КАИ — это уже четвёртая по счёту конференция по магистратуре, инициированная фондом Потанина.