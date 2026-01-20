Компания «Бауман ИнноМет», которая будет строить медный завод в Верхней Салде на деньги китайского инвестора, получила статус резидента «Титановой долины»

Министерство экономического развития РФ присвоило статусы резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» компании «Бауман ИнноМет» и заводу «Нейвасталь».

На площадке ОЭЗ в Верхней Салде «Бауман ИнноМет» планирует реализовать проект по созданию высокотехнологичного производства бескислородной меди. Объём инвестиций составляет более 310 млн рублей. Будет создано 48 новых рабочих мест.

Инвестором проекта выступает компания Trading company Industria HK Limited (Гонконг, КНР).

Проект предполагает запуск производства катанки и шины из бескислородной меди для предприятий машиностроения и производителей полупроводников.

На площадке «Алапаевск» завод «Нейвасталь» реализует инвестиционный проект создания производственного комплекса по выпуску мелющих стальных шаров. Объём инвестиций более 26,3 млрд рублей. Будет создано более 400 новых рабочих мест.