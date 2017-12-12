«Коммерсантъ» сообщил об аресте группировки «поджигателей банков»

Следственный комитет России арестовал группировку «поджигателей банков» — топ-менеджеров, которые «буквально опустошали» организации, в которых работали, пишет «Коммерсантъ».

В частности, под арестом оказались экс-президент обанкротившегося банка «Динамичные системы» («ДС-банка») Фёдор Цырульник, работавший в пяти прогоревших банках экс-полицейский Виктор Аверин и ещё несколько человек.

По сведениям газеты, расследование началось после обращения в Следственный комитет главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Регулятор выявил вывод под видом кредитов из «ДС-банка» в апреле 2016 года 585 миллионов рублей. Это произошло за месяц до отзыва у организации лицензии. Деньги перечислили на счета фирм-однодневок, а потом обналичили и похитили.

Подозреваемыми по делу стали исполняющий обязанности председателя правления «ДС-банка» Игорь Синюхин, его советник Виктор Аверин, глава управления кредитования Александр Вдовин, регистрировавшие фирмы-однодневки Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, а также Цырульник. Аверин до этого успел поработать в четырёх банках, позднее лишенных лицензии: речь идёт о «Лефко-банке», «Российском кредите», «Транснациональном банке» и КБ «Нота-банк».

По словам собеседников издания, попавшие под следствие финансисты называли себя «поджигателями банков». Они якобы покупали небольшие банки, чтобы использовать их для теневых сделок и затем выводить из кредитных учреждений последние деньги. После краха «ДС-банка» многие его сотрудники перешли в «Европейский стандарт». Лицензия у этого учреждения была отозвана 8 декабря, через месяц после того, как из него забрали около 5 миллионов долларов. Следствие проверяет причастность фигурантов дела к хищениям из других банков.