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17 Мар 2017 11:39 | Метки: Новости

Киселёв и Прокопенко попросили признать себя потерпевшими по делу «Шалтая-Болтая»

Телеведущий Дмитрий Киселёв и замруководителя управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко попросили признать себя потерпевшими по делу «Шалтая-Болтая». Об этом со ссылкой на два источника пишет РБК. 

«Во время беседы со следователем Прокопенко подтвердил, что к его личной почте был осуществлён неправомерный доступ, но отказался подтвердить достоверность контента», – уточнил собеседник издания.

Чиновник отказался давать комментарии до решения суда, а Киселёв на вопрос корреспондента ответил, что ему эта тема «неинтересна».

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова также подтвердила изданию о намерении сотрудничать со следствием. При этом она уточнила, что не собирается признавать себя потерпевшей по делу и от комментариев до суда отказалась.

Напомним, документы по Прокопенко были выложены на сайте «Шалтай-Болтай» зимой 2014 года. Из них следовало, что политик отвечал за размещение материалов обо всех уголовных делах, связанных с основателем ФБК Алексеем Навальным. Также была опубликована фотография бывшего пресс-секретаря движения «Наши» Евгении Потупчик с сумкой, набитой деньгами, которая была сделана якобы в кабинете Прокопенко.

Материалы с почты Киселёва представляли информацию о его финансах и активах, как личных, так и связанных с ВГТРК.

Документы, якобы украденные с почты Тимаковой, были представлены как неофициальная служебная переписка.

Журналиста Владимира Аникеева, предполагаемого основателя «Шалтая-Болтая», арестовали в ноябре 2016 года. Также под стражей находятся члены организации Александр Филинов и Константин Тепляков. Им предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

В деле могут появиться и другие потерпевшие, пишет РБК. Собеседник издания рассказал, что с заявлением в суд обратился также топ-менеджер одной из госкомпаний, однако его имя назвать отказался. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Росбалт»

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