Как начать фотографировать, если боишься не разобраться с техникой. Топ-10 простых советов новичку

Любого начинающего фотографа беспокоит бесконечное число вопросов: какую технику купить, как настроить камеру, что фотографировать, как обрабатывать снимки, что нужно для студийной съёмки? В рамках совместного проекта «PRO образование» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» вместе с профессиональным фотографом, основателем фотоклуба УрФУ и обладателем успешных партнёрских кейсов с крупными автобрендами и застройщиками Ильёй Сафаровым ответим на самые популярные вопросы новичков.

1. На что снимать?

В фотографии важны суть, момент и сюжет. Помните, что камера не первостепенна, хоть от неё и зависит многое. Иногда шедевры получаются на телефон. В руках знающего человека даже средний смартфон превращается в суперкамеру. Тому, кто не понимает основ фотографии, не поможет даже самая навороченная зеркалка.

Выбирайте технику исходя из вашего бюджета и того, что вы хотите снимать. Можно обратиться к рынку б/у техники, но в таком случае нужно проверить пробег фотоаппарата, это можно сделать при помощи компьютера, специальных программ и сайтов.

2. Какие объективы подходят для разных съёмок?

Большей популярностью пользуются модели фотоаппаратов со съёмным типом объективов. Тогда вы не ограничены в своих возможностях и можете менять объективы в зависимости от задач съёмки.

Основные типы объективов:

зум-объектив — это история про универсальность, часто в данном случае мы жертвуем качеством, но получаем одновременно и широкий угол картинки, и приближение. Снимать на него можно всё, современные профессиональные объективы дают такое качество, что никто компромиссов не заметит;

фикс-объектив — резче, светосильнее, но чтобы сделать снимок ближе и шире, нужно передвигаться относительно объекта. Снимать также можно всё.

Фокусное расстояние объективов:

широкоугольный объектив — это объектив, захватывающий широкий угол, общий план. На него снимают пейзажи, интерьер или архитектуру, редко используют в репортаже и арт-фотосессиях. Фокусное расстояние таких объективов — от 6 до 35 мм;

телеобъектив — это про большое приближение, на него снимают спортивные события, репортажи, животных. Обычно телеобъективами называют объективы, чье фокусное расстояние больше 50 мм.

3. На что фотографировать портрет, а на что — репортаж?

Хороший портрет — это сюжет и рассказ про человека, а снять его можно хоть на ширик, хоть на телевик. Но в классике этот жанр снимается на портретные фиксы — 50, 85 или 135 мм фокусного расстояния. Для постановочной фотографии, где всё под контролем, подходят фикс-объективы, которые, как в кино, приятно размывают фон.

Репортажная съёмка, как правило, выполняется на универсальные зум-объективы. Важно не упустить момент и поймать разные сцены: что-то на общем плане, что-то вдалеке, нужно миксовать планы. При творческом подходе можно использовать фиксы, чтобы красиво размыть фон и не исказить пропорции.

4. Научитесь выставлять ISO (светочувствительность)

«Шум» может стать и стильным художественным приёмом, и недостатком фотографии. Если вы замечаете незапланированную зернистость на снимке, уменьшайте ISO либо направляйте на объект больше света.

5. Работайте с диафрагмой

Она влияет на количество света, которое попадает в объектив, измеряется отношением фокусного расстояния к размеру отверстия диафрагмы и обозначается как f/2, f/5, f/11 и так далее. Чем ниже значение диафрагмы, тем больше света будет в кадре. Этот параметр также влияет на глубину резкости.

6. Зачем нужен формат RAW и в каких случаях им пользоваться?

Это так называемый сырой формат изображения. Фотографии в формате RAW-файла содержат больше информации, поэтому дают больше возможностей для различной световой и цветовой коррекции в редакторах. Снимать в них нужно, когда хочешь сделать кадр лучше при обработке. Но если обработка фотографии не подразумевается, тогда этот формат не нужен, так как снимки в нём имеют большой вес.

7. Что понадобится для хорошей студийной съёмки?

У вас должна быть задумка, понимание световой схемы для её реализации и подготовка к съёмке: разработка образа, выбор поз и подбор референсов.

8. Не забывайте про выдержку

Выдержка — это время, в течение которого затвор остаётся открытым. Измеряется в секундах. Чем длиннее выдержка, тем больше света. Ещё выдержка влияет на чёткость при съёмке движущихся объектов. При высоких значениях выдержки они будут размытыми, а короткая выдержка позволит получить хорошие фото даже быстро перемещающихся объектов.

9. Главные ошибки при обработке фото

Главная ошибка — перемудрить и сделать хуже. Не всякая постобработка — это безвкусные перефотошопленные изображения. Нужно понимать, что ты хочешь получить в результате. Также стоит помнить, что для качественной обработки снимков нужен компьютер с хорошей передачей цвета, так как зачастую на разных мониторах картинка отличается.

10. Ещё несколько советов:

не заваливайте горизонт;

научитесь работать с фокусировкой;

ставьте тёмную фигуру на светлый фон и наоборот;

сохраняйте ощущение баланса в кадре, не перегружайте его;

помните, что первыми всегда видны места наивысшей яркости и контраста;

анализируйте ошибки.

Фотограф уже провёл бесплатный онлайн-интенсив «Основы фотографии» на площадке СОФПП, где поделился своим опытом работы. Конечно, во время обучения Илья рассказал намного больше. Напоминаем, что пройти бесплатные практико-ориентированные курсы для самозанятых граждан в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства можно по самым разным темам — от юридических вопросов и налогообложения до рукоделия и парикмахерского искусства. Следите за анонсами мероприятий СОФПП и участвуйте.