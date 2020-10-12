Как бюрократия в медицине «убивает» у больных COVID-19 желание соблюдать режим самоизоляции. История семьи из Нижнего Тагила

Пандемия новой коронавирусной инфекции была объявлена в Свердловской области ещё весной. Казалось бы, за полгода власти успели проработать алгоритм действий при выявлении COVID-19 у детей и взрослых. Было изготовлено множество брошюрок с рекомендациями от Роспотребнадзора. В реальной же жизни семьи из Нижнего Тагила до сих пор вынуждены проходить сложный квест, чтобы родители могли соблюдать самоизоляцию вместе с болеющими детьми, а не нести заразу в массы. О том, как «бюрократия всё сломала», АН «Между строк» рассказала Ольга, у которой коронавирусом по очереди переболели двое детей.

О том, что у 9-летней дочки Маши обнаружили коронавирус, её родители узнали в середине сентября. Машу и всех её одноклассников отправили сдавать тест на COVID-19 после того, как опасную инфекцию подхватила учительница. На следующий день после звонка из детской поликлиники к семье пришла врач и осмотрела ребёнка. Она пообещала приходить через день и посоветовала вызывать скорую, если девочке станет плохо. Ещё через день в Роспотребнадзоре сообщили, что сделано постановление, на основании которого родители должны соблюдать самоизоляцию как контактники. При этом во взрослой поликлинике на Гальянке тагильчанам не смогли дать нужную информацию и посоветовали обратиться в COVID-центр в городской поликлинике № 4. Постановление и больничные нужны были для того, чтобы официально «прогуливать» работу. Детям было запрещено посещать школу и детский сад.

«Мы звонили сначала в поликлинику на Гальянке, там ругались, что мы зря их телефоны занимаем, они ничего не знают, — рассказала Ольга. — COVID-центр работает только в понедельник, среду и пятницу, так как работать некому. То есть если вы вдруг надумали заболеть или умереть во вторник, четверг или субботу, то нужно буквально один-два дня подождать (смеётся. — Прим. ред.). Но в итоге мы дозвонились до всех, хоть и не с первого раза. На нас сделали постановление. Сказали сидеть дома и никуда не выходить, даже мусор не выносить и с собакой не гулять. Продукты нам привозит мой папа. Ему 65 лет, поэтому он просто оставляет их в общем коридоре и уходит, чтобы ни с кем не контактировать. Мы вообще ответственно подошли ко всему этому делу. Я работаю в школе, а муж — в общепите, то есть мы контактируем с большим количеством людей. И если бы кто-то из нас заболел, то эта зараза сразу бы разнеслась».

Чтобы выписаться с больничного, вся семья должна была сдать тесты на коронавирус и дождаться отрицательных результатов. Старшей дочери Маше при этом необходимо было пройти тестирование три раза. У Ольги и её мужа COVID-19 не обнаружили. У 5-летнего Саши взяли мазки 24 сентября, а результат сообщили только через 9 дней — он оказался положительным. К тому моменту первое постановление и, соответственно, больничные на две недели уже перестали действовать.

«Нам сказали: “Результаты взрослые отрицательные, поэтому мы закрываем больничные”, — объясняет Ольга. — Это те, которые были за контакт с Машей, старшей дочкой. При этом у нас ещё не было результатов второго и третьего анализа у старшего ребёнка. У младшего результат оказался положительный. В поликлинике сообщили, что их наши проблемы вообще не волнуют, а больничные, которые даются за контакт, действуют только две недели, продлять их они не имеют права. Им запретило государство. В Роспотребнадзоре сначала заявили, что мы можем выходить на работу. Потом через два часа перезвонили, попросили соблюдать самоизоляцию и пообещали сделать новое постановление — такое же, как первое, но уже за контакт с другим ребёнком. Но сделали его, конечно, не сразу. Результаты от детской поликлиники по второму ребёнку быстро найти не удалось. То ли поликлиника не передала, то ли их в Роспотребнадзоре потеряли. Уже не важно, кто виноват, бюрократия просто всё сломала. Из-за этого мы, можно сказать, несколько дней просидели дома, прогуливая работу. С 6 октября снова официально должны две недели никуда не выходить, не гулять с собакой и не выносить мусор. И снова нужно сдавать тесты на коронавирус, правда к нам никто так и не пришёл за повторными анализами. Дома мы сидим уже три недели, осталось потерпеть ещё недельку. И на работу».

В редакцию агентства почти каждый день обращаются тагильчане с похожими историями. Многие из них, столкнувшись с бюрократическими проволочками, перестают соблюдать режим самоизоляции. Они надевают маски (или нет) и идут на работу, распространяя вирусное заболевание. И если одни переносят COVID-19 бессимптомно или в лёгкой форме, то других госпитализируют в больницу с поражением лёгких.

«Я ничего плохого не хочу сказать про врачей, понимаю, что некому работать, — призналась Ольга. — Не было ни одного человека, который бы плохо отнёсся к нам, не попытался бы решить проблему, ни в Роспотребнадзоре, ни в поликлинике. Но всё убивает бюрократия, люди, которые занимаются перекладыванием бумажек и так далее. Многие мои знакомые звонят и рассказывают, как сидели дома, никого не дождались и вышли на работу. Некоторые думают: “Я всё равно работаю в офисе, кого я заражу”. И они идут на работу, кто-то даже маску не надевает, в карман кладёт её. Они идут и чихают там — в ладошку, на стол, на клавиатуру. Заражают других людей».

За прошедшие сутки на территории Свердловской области было выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Нижнем Тагиле — 8. В городе не хватает мест для госпитализации больных COVID-19, поэтому их теперь увозят в Сысерть и Серов. Из-за всплеска заболеваний гриппом, пневмониями и коронавирусом власти снова готовятся к ужесточению ограничительных мер. Предприятиям Свердловской области уже рекомендовано перевести не менее 30% работников на дистанционный режим.