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Известные тагильские художники Валерий Хасанов и Рефат Мамутов проведут экскурсию по выставке уральской биеннале в «Самородке» 

04.10.2021 16:40
Известные тагильские художники Валерий Хасанов и Рефат Мамутов проведут экскурсию по выставке уральской биеннале в «Самородке» 

В эту среду, 6 октября, в 17:00 в творческом кластере «Самородок» на проспекте Мира, 49 состоится беседа-экскурсия от художников Валерия Хасанова и Рефата Мамутова (12+). Признанные мастера, преподаватели худграфа НТГСПИ, воспитавшие не одно поколение тагильких художников, расскажут о своих работах, участии в знаменитых «Наседскинских пленэрах», тагильской художественной школе и своей системе преподавания.

Валерий Хасанов работает в основном с абстрактными композициями в живописи и графике. Он является участником многих выставок, проектов и симпозиумов, в том числе международных.

Рефат Мамутов представитель художников второй волны «тагильской школы», тяготеющих к освоению ценностей мировой культуры. В его произведениях просматриваются традиции американского риджионализма, элементы европейского сюрреализма. Последние семь лет Рефат успешно работает в художественной и стоковой фотографии. 

Работы обоих мастеров можно увидеть на выставке «Тагильская школа. Художники и явления» (12+), которая проходит в «Самородке» в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. 

«Советую посетить эту выставку всем, кто интересуется искусством. Это редкая, а в случае с этими двумя художниками даже уникальная возможность лично побеседовать с тагильскими “классиками” современного искусства. На встрече можно узнать про то, как постепенно новые практики и техники захватывали интерес тагильских художников в далёкие 90-е», — говорит главный медиатор проекта «Тагильская школа. Художники и явления» Дарья Рыжкова. 

Вход на беседу-экскурсию свободный. Начало 6 октября в 17:00.

Фото: Мария Горбунова / экскурсия по выставке в «Самородке»
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