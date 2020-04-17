«Известия»: Треть российских компаний планирует остаться на удалёнке после карантина

Половина российских работодателей не заметила ухудшения качества труда своих сотрудников после вынужденного перевода их на удалённый режим работы, а 23% опрошенных руководителей планируют продлить этот режим после снятия карантина, со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter пишут «Известия».

Опрос показал, что 30% российских компаний готовы продержаться на домашнем режиме ещё примерно месяц, а 18% — год. Оценивая работу сотрудников на удалёнке, половина опрошенных топ-менеджеров не заметили ухудшений, а 15% и вовсе отметили, что качество даже выросло: работники стали более ответственными, ускорили выполнение заданий, оперативнее реагируют на запросы, готовы брать на себя больший объём обязанностей.

Встречную готовность работать из дома демонстрируют и соискатели вакантных рабочих мест: 38% тех, кто ищет работу, заявили, что справятся с удалённым режимом, следует из данных исследования.

Специалисты полагают, что после карантина многие компании действительно вернут в офис не всех сотрудников. Карантин помог понять, что многое в бизнес-процессах не обязательно делать с личным присутствием, а работа на удалённой основе, с одной стороны, позволяет экономить ресурсы, а с другой — воспитывает в сотрудниках требуемый уровень самостоятельности и ответственности. Однако есть проблемы, которые ещё предстоит решить: контролировать данные, в распространении которых не заинтересован работодатель, а также инертность законодательства, которым руководствуются контролирующие и надзорные органы, предъявляющие перешедшим на онлайн-режим компаниям претензии за физическое отсутствие сотрудников по юридическому адресу. В Трудовом кодексе с 2012 года есть определение удалённой работы, но очевидно, что по итогам большого карантина 2020 года эту часть трудового законодательства потребуется приводить в соответствие с реалиями жизни.