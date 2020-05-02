Изолированные в Тагиле. Журналист и педагог Вероника Самойлова рассказала о своей продуктовой корзине и школьной дистанционке, которая «пробила дно»

Веронике Самойловой 20 лет, она преподаёт журналистику в ГДДЮТ, заочно учится на втором курсе журфака в УРФУ, сотрудничает с областными и федеральными телеканалами. Вероника рассказала о том, как изменились её расходы за месяц режима самоизоляции и почему она считает, что школьное образование в формате дистанционки «пробило очередное дно». Читайте её монолог.

Сократила расходы на бензин

Основной доход сейчас — зарплата. Я работаю в бюджетной организации, поэтому зарплата не изменилась. Единственное, до карантина у меня были дополнительные заказы: съёмка мероприятий или написание сюжетов для областных и федеральных каналов, сейчас заказов нет.

Мой бюджет особо не сократился, но сократились расходы на бензин, если в обычное время я заправляю машину 1—2 раза в неделю, а одна заправка – это 1000-1500 рублей, то сейчас я езжу только в магазин, поэтому заправляюсь раз в 2 недели на 1500 рублей. В магазин езжу каждые 3 дня. В первые дни карантина надевала маску и перчатки. Сейчас свободно передвигаюсь по городу без средств защиты. Использую антисептики и антибактериальные салфетки. В квартире чаще провожу влажные уборки дома, вытираю ручки дверей.

Мой список покупок не изменился во время коронакризиса. Я как всегда покупаю мясо, в основном курицу. Овощи, фрукты: помидоры, огурцы, картофель, морковь, перец, яблоки, бананы, апельсины, авокадо. От сладостей и спиртного тоже не отказалась, регулярно покупаю конфеты, шоколад, иногда вино.

Режим дня сместился на несколько часов. До самоизоляции мой день начинался в 8 утра и заканчивался примерно в час ночи. Сейчас у меня проходят дистанционные занятия с детьми во второй половине дня по 2-3 часа. Дальше я занимаюсь монтажами до 2-3 ночи.

Появилось новое занятие — я начала изучать английский. У меня проходят онлайн-уроки с педагогом. Также сейчас больше уделяю внимание проектам, которые интересуют меня.

«Школьное образование на дистанционке пробило очередное дно»

У меня есть сестра Алина, которая учится в 3 классе. И с наступлением карантина в 3 классе учится вся семья. Каждый день с 8 до 11 у неё проходят онлайн уроки. С 11 до 21 она делает домашнее задание. Количество домашнего задания увеличилось в сто раз, наверное. Если с русским, математикой всё понятно, то тесты и литература по физкультуре сильно удивили. В первые дни ей нужно было зарегистрироваться на разных платформах: я — класс, я — учебник, учи.ру и так далее. Ребёнок в слезах и без сил, многое не понимает. Родители вынуждены утром сидеть рядом во время онлайн занятия, потому что платформы, на которых проходят уроки, иногда вылетают, зависают. А после работы подрабатывать бесплатно учителями — объяснять более подробно весь пройденный материал, вырезать птичек по трудам и рисовать танки к 75-летию победы в ВОВ по ИЗО. Короче, школьное образование на дистанционке пробило очередное дно.

«Как нам укреплять иммунитет в четырёх стенах?»

По поводу самоизоляции у меня спорное мнение. С одной стороны, чтобы уменьшить риск заражения, нужно меньше контактировать с другими людьми. С другой — медики говорят, что сильный иммунитет способен бороться с коронавирусом. Тогда как нам укреплять иммунитет в четырёх стенах? Не думаю, что чеснок, даже за 400 рублей, ставшие дефицитными лимоны и имбирь смогут на сто процентов укрепить наш иммунитет. Людям нужно гулять хотя бы немного. Мы с семьёй выбираемся в лес, бегаем, гуляем с собакой. Боимся ли мы коронавируса? Да. Но это не паническая боязнь. Панику мы уже пережили.

Я не берусь точно прогнозировать сложившуюся ситуацию, но мне кажется, что спад пандемии будет через месяц-два, а полностью вылечится к концу года. Я очень надеюсь, что коронакризис научит россиян думать о завтрашнем дне, заботиться о своей финансовой безопасности и не надеяться на какую-то помощь от государства.