История с поджогом автомобиля тагильчанкой из-за ревности получила продолжение

В августе прошлого года около 5 часов утра жительница Нижнего Тагила Наталья Х. приехала к дому на улице Черных, облила бензином автомобиль FAW Besturn B50, принадлежавший бывшему сожителю, и подожгла. Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения с мужчиной.

«Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 41-летняя жительница Нижнего Тагила, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности. Полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемой и доставили её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Тагильчанка призналась, что совершила преступление на почве ревности; облила бензином машину бывшего возлюбленного и подожгла её», — уточнили ранее в полиции.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал женщину виновной в умышленном уничтожении имущества. Осуждённой назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

Вступивший в законную силу судебный приговор стал основой для последующего гражданского иска о возмещении материального ущерба.

Станислав обратился в суд с требованием возместить ущерб, нанесенный его автомобилю, который был полностью уничтожен. Стоимость ТС, по результатам оценки, составила чуть более 420 тысяч рублей. Однако ущерб этим не ограничился. Из-за отсутствия собственного транспорта мужчина был вынужден арендовать другой автомобиль на протяжении семи месяцев, что обошлось ему в 507 тысяч рублей.

Наталья частично признала свою вину. Она согласилась возместить стоимость уничтоженного автомобиля, но отказалась компенсировать расходы на аренду. Наталья утверждала, что Станислав мог использовать общественный транспорт для передвижения и таким образом сократить свои расходы.

Суд, рассмотрев вступивший в законную силу приговор и признание Натальи, частично удовлетворил иск. Стоимость годных остатков автомобиля была учтена при расчете компенсации за уничтоженный автомобиль. В части расходов на аренду суд не нашел достаточных доказательств их реальности и обоснованности.

Тагилстроевский районный суд города Нижнего Тагила вынес решение, согласно которому с Натальи в пользу Станислава было взыскано почти 382 тысячи рублей в качестве компенсации за уничтоженный автомобиль. В остальной части иска было отказано.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.