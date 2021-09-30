Историки из Нижнего Тагила написали книгу, в которой собрали информацию о городских храмах за всю его 300-летнюю историю

В Нижнем Тагиле в конце сентября вышло новое историческое издание «Нижнетагильские храмы в XVIII–XXI веках» (12+). Его авторы — кандидат исторических наук Татьяна Мезенина и библиограф Центральной городской библиотеки историк Ольга Мищенко — разделили своё исследование на три части и дополнили его картами со схемами расположения сохранившихся и утраченных культовых сооружений нашего города.

Известный в городе историк, консультант клуба родоведов и клуба краеведов при Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» Татьяна Мезенина рассказала «Афише МС» о том, что идея книги появилась около двух лет назад. Специалист работает в отделе религиозного образования и катехизации Нижнетагильской епархии, там её попросили сделать справку про тагильские храмы для будущей экскурсии. Татьяна Геннадьевна поняла, что тема интересная и перспективная.

К работе подключилась её подруга — историк, археолог и библиограф Центральной библиотеки Ольга Мищенко. Вместе исследовательницы перебирали подшивки дореволюционных и советских газет, зачитывались краеведческими материалами. Работая в Нижнетагильском историческом архиве, авторы обнаружили ранее неизвестные факты об истории церквей Нижнего Тагила в 1920-е и 1930-е годы.

«Главная трудность была в том, что нужно было подтвердить даты строительства, освящения, разрушения храмов, которые называются в краеведческих материалах. Думаю, у нас получился научно-популярный труд, который доступен абсолютно всем читателям. Мы старались излагать материал доступным языком, избегать лишних научных формулировок», — рассказывает историк Татьяна Мезенина.

Книга разбита на три части: утраченные храмы, восстановленные и вновь построенные. Из 145 страниц исследования 45 — это цветные вкладки с фотографиями, чертежами и репродукциями картин тагильского художника Игоря Грищенко. Кроме того, Татьяна Мезенина и Ольга Мищенко сделали то, чего никто не делал до них, — для каждого раздела книги составили карту храмов, которые располагались на территории Нижнего Тагила за 300 лет его существования.

«Я работаю в библиотеке и могу сказать, что тема истории храмов Нижнего Тагила у читателей очень популярна, — говорит Ольга Мищенко. — И до сих пор у нас не было книги, в которой была бы полная информация о храмах с XVIII века и до наших времён, да ещё и с картами, красивыми иллюстрациями. Последнее исследование на эту тему вышло, если не ошибаюсь, в начале 2000-х, а его автор (краевед Алексей Ефанов) исследовал только историю церквей, разрушенных после революции».

Тираж книги составил 200 экземпляров, она была полностью опубликована на средства авторов. Найти спонсоров для такого интересного исследования не удалось даже в канун 300-летия города.

Познакомиться с изданием можно в краеведческой и Центральной городской библиотеках. Также приобрести книгу можно, написав Татьяне Мезениной во «ВКонтакте».

А в эту субботу, 2 октября, в 14.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств авторы презентуют свою книгу читателям. 11 октября в 14:00 презентация пройдёт в Центральной библиотеке.