ИГ взяло ответственность за нападение на прихожан в Дагестане

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на прихожан церкви в дагестанском городе Кизляр, сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольное террористам информагентство Amaq.

22-летний Халил Халилов, убивший пять человек около церкви в Кизляре, был членом «спящей ячейки» запрещённой в России террористической организации «Исламское государство». Об этом РБК сообщили источники в правительстве Дагестана и МВД России.

Напомним, накануне вечером в дагестанском в городе Кизляр неизвестный открыл стрельбу по толпе людей около церкви. Четыре женщины были убиты на месте, ещё одна получила ранение в грудную клетку и умерла в больнице во время операции. Четверо получили ранения и были госпитализированы в больницу. Двое из них — сотрудники полиции и Росгвардии. Стрелка ответным огнём ликвидировали правоохранители. Им оказался уроженец села Кидеро в Цунтинском районе республики 1995 года рождения Халил Халилов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Патриарх Кирилл назвал нападение на прихожан провокацией, цель которой — «вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе». Духовное управление мусульман Дагестана заявило, что в прихожан церкви стрелял «ваххабит, прикрывающийся псевдоисламом».