В Дагестане преступник открыл стрельбу по толпе прихожан у церкви, погибли четыре женщины

В дагестанском городе Кизляр преступник открыл стрельбу по толпе людей около церкви. Четыре человека погибли, ещё трое ранены, сообщило агентство «Интерфакс». Позднее МВД Дагестана подтвердило информацию о четырёх погибших женщинах. Ранения получила ещё одна местная жительница, а также сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии. Преступник был убит ответным огнём, который открыли сотрудники правоохранительных органов.

Источник «Интерфакса» рассказал, что нападение готовили два человека — супружеская пара. Но стрелял только мужчина — его жена убежала перед тем, как он открыл огонь. Преступник стрелял из охотничьего ружья. Находившаяся с ним женщина задержана.

Позднее настоятель храма Георгия Победоносца в Дагестане отец Павел рассказал РБК подробности ЧП.

«Сегодня около 16 часов у нас было закончено богослужение, люди стали выходить. Неизвестный человек с бородой бежал к храму с криками "Аллаху акбар" и смертельно ранил четырёх, ранил ещё трёх людей, а также двух сотрудников полиции. Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашёл внутрь. У него было ружьё и нож. Его ликвидировали приехавшие сотрудники полиции, предварительно окружив. Сейчас его личность устанавливают», — рассказал он.

Следственный комитет завёл уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщил «Интерфаксу» помощник руководителя управления СК по Дагестану Расул Темирбеков. По информации ведомства, стрельбу открыл местный житель 1995 года рождения.

Как отмечает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в региональных силовых структурах, нападавший не состоял на учёте в правоохранительных органах и не относился ни к каким радикальным течениям.