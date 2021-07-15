Guide PRO. Укусил клещ: кто спасёт меня в Тагиле?

Они маленькие и незаметные, ползут по одежде вверх и очень хотят вас укусить. Сезон активности клещей приходится на лето, когда больше всего времени мы проводим на свежем воздухе. Этих мелких членистоногих можно встретить не только в лесу, но и в городских парках и скверах, а также на дачных участках.

Что делать, если клещ всё-таки укусил? Куда обращаться в Нижнем Тагиле? Об этом в новом выпуске рубрики Guide PRO.

Чем опасен укус клеща?

Некоторые виды паразитов способны переносить тяжёлые заболевания. Среди наиболее распространённых — клещевой энцефалит. Это вирусное инфекционное заболевание, для которого характерна лихорадка, интоксикация, поражение вещества и оболочек головного и спинного мозга. Исход заболевания зависит от того, насколько поражена центральная нервная система. В 25–30% случаев заболевание заканчивается смертью. Возможны серьёзные осложнения.

В Свердловской области на начало июля число пострадавших от укуса клеща возросло на 10% по сравнению с уровнем прошлого года и на 22% превысило средний многолетний уровень.

Если я обнаружил на себе клеща в выходные, придётся ждать до понедельника?

Сдать клеща в Нижнем Тагиле можно и в выходные. Центр гигиены и эпидемиологии на улице Октябрьской Революции, 86а принимает клещей с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:30 и в воскресенье с 8:00 до 13:30, перерыв с 12:00 до 12:30. Суббота — выходной день.

После обнаружения клеща лучше поехать к хирургу или достать его самостоятельно?

С одной стороны, специалист знает, как правильно достать клеща, не повредив тело и не оторвав хоботок. Таким образом, риск получить заражение крови, которое часто бывает при неправильном извлечении, уменьшается. Помимо этого, врач должен дать рекомендации по экстренной профилактике клещевого энцефалита. Самостоятельным лечением заниматься не нужно.

Однако чем дольше клещ находится в присосавшемся состоянии, тем больше слюны попадает в кровь, что увеличивает риск заражения. Можно потратить много времени на дорогу к специалисту и ожидание в приёмном отделении.

Если доставать клеща самому, какой алгоритм действий применять?

1. Аккуратно извлечь клеща пинцетом — так, чтобы не раздавить его.

2. Нельзя пользоваться маслом и жирным кремом, в этом случае у клеща закупориваются дыхальца и он рефлекторно выпускает слюну и возбудителей в кровь, повышая риск заражения.

3. Обработать место укуса антисептиком.

4. Положить извлечённого клеща в отдельную герметичную ёмкость.

5. Обратиться к врачу в течение первых 72 часов.

6. Сдать клеща в диагностическую лабораторию.

7. Следить за температурой на протяжении двух недель.

8. При необходимости сделать анализ крови.

Что делать, если случайно сорвал клеща?

В любом случае везём клеща на анализ — кладём его в баночку (подойдёт банка для анализов), привозим в вирусологическую лабораторию. Это нужно сделать, даже если вы не уверены, был ли вообще укус. Самцы клещей кусают и уползают, присасываются только самки.

Я сдал клеща на проверку, что делать дальше?

Для экстренной профилактики клещевого энцефалита врачи используют препарат иммуноглобулин. Инъекцию нужно обязательно сделать тем, кто не прививался.

Результат проверки клеща готовят в течение 3 рабочих дней. Если клещ окажется заражённым, то вам потребуется дальнейшее наблюдение у специалистов. Терапия клещевого энцефалита проводится в стационарных условиях, даже в случае лёгкого течения заболевания. Точную схему терапии определяет только лечащий врач.

Как защитить себя?

Самый лучший способ обезопасить себя — это вакцинация. Прививка от клещевого энцефалита защищает не менее чем в 95% случаев. Но она не поможет от других болезней, переносимых клещами.

Собираясь на природу, необходимо выбирать закрытую одежду светлых тонов. Чаще осматривайте себя, детей, проводите само- и взаимоосмотры для своевременного обнаружения клещей, используйте вещества, отпугивающие насекомых.

Где и когда можно поставить прививку от клещевого энцефалита?

Поставить прививку от клещевого энцефалита можно в поликлиниках по месту жительства после осмотра терапевтом.

Вакцинация от клещевого энцефалита проводится круглый год. Прививка ставится в два этапа. Между первым и вторым уколами должен пройти месяц, а повторно поставить вакцину можно только через год. Для выработки иммунитета требуется не менее двух недель, поэтому ставить прививку нужно заранее, до выезда на природу.