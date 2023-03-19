Guide PRO. Как не попасться на уловки онлайн-мошенников?

В Нижнем Тагиле не прекращаются атаки телефонных аферистов на доверчивых людей, которые на эмоциях переводят миллионы, берут кредиты и занимают деньги у своих родственников в надежде «спасти» сбережения или помочь «внучке», попавшей в «серьёзное ДТП», дав взятку «полицейским». Как показывает статистика МВД, за 2022 год в Свердловской области зарегистрировано свыше 6 тысяч мошеннических преступлений, ущерб от которых составил более 3 млрд рублей. Журналист АН «Между строк» пообщалась с психологом Евгенией Третьяковой, сотрудником центра «Солнечно, детская психология и развитие», которая объяснила, почему даже высокий IQ и достаточная информированность не спасают от уловок мошенников. О том, как вести себя при встрече с ними, рассказываем в новом выпуске Guide PRO.

Почему люди попадаются на манипуляции телефонных аферистов?

На это существует множество причин, одна из которых историческая. Россиянам свойственно верить людям в форме и подчиняться им. Поэтому мошенники часто используют образ правоохранителя. Люди боятся возразить, повесить трубку, сказать «нет». Срабатывает и фактор воспитания, ведь многих из нас в детстве учили вежливости и терпению. Также в ходу у злоумышленников «специалисты банков». Здесь дополнительно подключается механизм веры в халяву и иррациональное чудо, как в сказке «По щучьему велению». Кроме того, влияние оказывают усталость и рассеянное внимание, когда человек в потоке ежедневных забот не может сосредоточиться и взвесить все «за» и «против», принять обоснованное решение. Сильный стресс, который затуманивает сознание и не даёт мыслить логически, тоже работает на руку злоумышленникам. Особенно уязвимы для жуликов одинокие люди, которые легче верят в обещания и «заботу», потому что им этого не хватает и подсознательно очень хочется, чтобы сказанное было правдой.

Почему мошенникам верят даже информированные люди, которые не раз слышали о подобных схемах?

Исследования подтверждают, что никакой связи с уровнем IQ, образованием, материальным достатком, информированностью и статусом здесь нет. Дело совсем не в интеллекте — механизм другой. В таких случаях в первую очередь срабатывают чувства и базовые психологические потребности человека, которые схожи у людей самого разного уровня интеллекта и образа жизни.

По статистике чаще попадаются на уловки мошенников женщины. Почему?

Это можно объяснить тем, что женщины более эмоциональны и эмпатичны, чем мужчины. Поэтому мошенникам проще на них воздействовать, вызвав страх или сочувствие. Этим и пользуются аферисты, которые звонят доверчивым женщинам, манипулируют их чувствами, провоцируют жалость, сопереживание или тревогу за попавшего в беду «родственника».

Какими психологическими приёмами пользуются мошенники?

Один из популярных приёмов у онлайн-аферистов — давление статусом. В этом случае мошенник, представившись сотрудником госструктур, ставит себя выше собеседника и не даёт возможности возразить или усомниться в достоверности его слов. Также существует приём воздействия на эмоции в режиме здесь и сейчас. В таком формате жулик акцентирует внимание на том, что если не перевести деньги сию же секунду, то родственник якобы попадёт в беду и не справится без вашей финансовой помощи. Особо продвинутые мошенники могут использовать техники НЛП (нейролингвистическое программирование): например, задавать в начале много вопросов, на которые вы точно ответите «да», после этого гораздо труднее сказать «нет». Это механизм создания ощущения похожести и общих ценностей. Ещё один хороший ход мошенников — проявить заинтересованность в ваших делах и выразить заботу. Многим так сильно не хватает поддержки и внимания, что они легко попадаются на этот крючок. Часто используется приём «все уже сделали это». Аферист во время разговора забалтывает жертву, узнаёт имена коллег или соседей, а после утверждает, что они уже, например, купили некий товар или вложили деньги в какой-то актив. Либо мошенник, не упоминая имена знакомых, может надавить, высказав утверждение: «Все вокруг так делают».

Как обезопасить себя от воздействия таких приёмов и не попасться на уловки онлайн-аферистов?

Ознакомиться с распространёнными схемами онлайн-мошенничества. Обратить внимание на то, какие сценарии жулики чаще всего используют. Следить за новостями и событиями. Конечно, в этом бизнесе регулярно появляются новые схемы, но по крайней мере вы уже будете готовы к самым часто используемым. Никогда не принимать решения срочно и на эмоциях. Попытаться прервать разговор и дать себе паузу хотя бы на пару минут. Если вам трудно отказывать, можно пользоваться фразой «мне надо посоветоваться». Берите тайм-аут. Даже если что-то и правда произошло с вашим родственником или счётом, вряд ли пара минут как-то повлияет на исход событий. Полезно взять себе за правило никогда не принимать никаких решений в режиме многозадачности, выполняя несколько дел одновременно. Если вы опаздываете, на дороге пробка и в этот момент вам звонят из «банка», шансов попасться гораздо больше, потому что внимание занято. В таком случае лучше сразу прервать разговор.