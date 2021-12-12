Guide PRO. Цифровой этикет: что это такое и кто должен его соблюдать? 

Цифровой этикет — относительно новое понятие в негласном своде правил поведения людей в обществе. Если современный бытовой этикет складывался столетиями, то о цифровом заговорили буквально пару десятилетий назад. В новом выпуске Guide PRO расскажем, что такое цифровой этикет, зачем он нужен и так ли важно его соблюдать в деловом, рабочем и личном общении.

Цифровой этикет

Цифровой этикет, или digital-этикет, — правила общения в интернете, которых придерживается большинство. Соблюдение правил цифрового этикета не менее важно, чем следование нормам этикета классического, ведь сегодня практически каждый из нас так или иначе решает рабочие или деловые вопросы в мессенджерах, соцсетях и по электронной почте.

В интернете работают всем известные правила поведения.

Общаясь в Сети, будьте вежливы, даже если по ответам собеседника чувствуется, что он не очень любезен. К незнакомому человеку лучше обращаться на «вы», даже если по аватару или дате рождения в профиле видно, что это ваш ровесник или человек, который младше вас.

Правила оформления e-mail и деловых сообщений в соцсетях и мессенджерах

Старайтесь минимизировать и сокращать текст письма.

Каждое письмо должно содержать тему. Это поможет найти письмо в списке входящих сообщений через неделю, месяц или год.

Обязательно указывайте свою фамилию, чтобы в общем потоке документов ваше сообщение не выглядело обезличенным.

Перечитывайте письмо перед отправкой. По словам специалистов, в цифровом этикете людей больше всего раздражают ошибки в сообщениях.

Никогда не дробите сообщения. Не нужно здороваться в первом сообщении, спрашивать, как у собеседника дела, во втором и только в третьем объяснять суть обращения.

В деловой переписке старайтесь использовать эмодзи в меру. Сообщения не должны пестрить смайликами. При этом допустимо их использование в том случае, если ваш собеседник хорошо вам знаком и важно передать интонацию в тексте.

Старайтесь не сокращайте слова. «Спб», «пжл» будут некрасиво звучать в голове читающего эти сокращения человека.

Правила переговоров по видеосвязи

К переговорам по видеосвязи, как и к деловой встрече в офлайне, нужно подготовиться.

Проверьте технические настройки, микрофон, зарядку ноутбука/телефона и протестируйте связь. Позаботьтесь о зарядке заранее, чтобы ваш разговор внезапно не прервался.

Заранее договоритесь о времени созвона, а также обсудите, будет конференция проходить с включёнными или выключенными камерами.

Обязательно предупредите о записи звонка на видео или диктофон. Если собеседник будет против, стоит согласовать с ним иной вариант коммуникации.

Будьте пунктуальны: не опаздывайте к началу видеоконференции или заранее предупредите о том, что немного задержитесь.

Организуйте рабочее пространство: выберите тихое место, желательно с нейтральным фоном, чтобы ничто не отвлекало от разговора.

Цените время и личные границы своего собеседника

Никогда не записывайте аудиосообщения (войсы) без разрешения собеседника.

Если вы на связи с человеком в мессенджерах и соцсетях, прежде чем позвонить, уточните, когда ему будет удобнее поговорить с вами. Сегодня большинству людей комфортнее переписываться, чем тратить время на телефонный разговор.

Если вы не можете сразу ответить на сообщение, предупредите об этом собеседника.

Старайтесь не отправлять сообщения рано утром и поздно вечером, а также в выходные. Как и в повседневном этикете, соблюдение личных границ очень важно.

Онлайн-этикет важен и при офлайн-общении.

Сведите к минимуму использование телефона или планшета при личном общении с человеком. В общественных местах считается хорошим тоном выключить звук и вибрацию в телефоне. Речь идёт не только о театре, кинотеатре или музее, но и о государственных учреждениях.