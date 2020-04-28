Губернатор Куйвашев попросил премьер-министра Мишустина не перепрофилировать НИИ ОММ под лечение больных коронавирусом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой исключить НИИ охраны материнства и младенчества из списка медучреждений, которые будут перепрофилированы под лечение больных коронавирусом. На своей странице в Instagram глава региона написал, что он намерен стоять на своём и «институт будет сохранён».

В качестве альтернативы Куйвашев предложил использовать для лечения пациентов с COVID-19 Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, который также находится в Екатеринбурге.

«Мы подбираем варианты, какие ещё медучреждения Свердловской области можно перепрофилировать под инфекционные больницы, чтобы сохранить работу НИИ ОММ в обычном режиме. Один из вариантов — Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии. Я подготовил обращение по этому поводу на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина. Надеюсь, нам удастся найти компромисс. Буду стоять на своём. Институт будет сохранён», — написал глава региона.

В обращении к Мишустину говорится, что уральский НИИ ОММ является единственным медицинским учреждением в регионе, «оказывающим полный спектр внутриутробных хирургических операций на плоде, в том числе здесь проводятся хирургические операции на плоде при тяжёлой внутриутробной патологии». По мнению Куйвашева, перепрофилирование старейшего роддома на Урале «создаст серьёзную проблему для оказания высокотехнологичной медицинской помощи беременным женщинам группы высокого риска».

Напомним, ранее многодетная мать из Нижнего Тагила опубликовала у себя в соцсетях сообщение, в котором попросила не останавливать работу института, поскольку для неё роды в НИИ ОММ — единственная возможность сохранить жизнь её нерождённому ребёнку. Также на платформе Change.org была опубликована петиция, адресованная правительству и Минздраву РФ, с просьбой сохранить работу уникального медучреждения. На момент публикации её подписали почти 13 тысяч человек.