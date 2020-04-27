«Только там есть надежда родить живого ребёнка». Многодетная мать из Нижнего Тагила умоляет не перепрофилировать под больных коронавирусом НИИ ОММ

Многодетная мать из Нижнего Тагила Татьяна Важенина опубликовала на своей странице в социальных сетях «крик души», в котором умоляет не перепрофилировать под приём больных коронавирусом НИИ охраны материнства и младенчества. У женщины шестеро детей, в скором времени на свет должен появиться седьмой ребёнок. Татьяна уверена, что старейший роддом на Урале — единственное место, где у её дочери есть шанс появиться на свет.

«В этот роддом едут со сложными беременностями со всех областей. Только там делают сложные внутриутробные операции и внутриутробное переливание крови, которое необходимо моей нерождённой малышке, которое понадобится после родов. У нас с мужем несовместимость крови, поэтому последние три беременности у меня резус-конфликтные», — написала Татьяна на своей странице во «ВКонтакте».

Она добавила, что решилась стать мамой в седьмой раз исключительно потому, что знала, что её беременность будут вести специалисты НИИ ОММ. Они с мужем уже потеряли одного ребёнка из-за того, что роды проходили в другом перинатальном центре, где врачи не умели работать с резус-конфликтными новорождёнными.

«Последнюю дочь рожала в НИИ ОММ. Её спасли, правда мне пришлось там жить три месяца — два до родов и один после. У них всегда есть донорская кровь в запасе, которая пригодилась моей дочери. Сейчас я просто не знаю, кто спасёт моего ребёнка, если этот роддом закроют. И таких сложных беременностей много, таких женщин много, у которых только там есть надежда родить живого ребёнка. А сейчас что получается, мы обречены», — рассказала тагильчанка.

27 апреля в сети появилась петиция с просьбой не перепрофилировать уникальное медицинское учреждение, адресована она правительству и Минздраву РФ.

Автор обращения поясняет, что в НИИ ОММ ежемесячно проводится порядка 24 уникальных операций на плоде. Некоторые не делают больше нигде в России, в частности речь идёт о внутриутробной хирургии. Ежедневно в отдел госпитализации поступает 5-6 заявок для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

«Если НИИ закроют из-за пандемии, беременным, которые столкнулись с осложнениями, просто будет некуда обратиться за помощью. Мы не хотим умирать! Мы хотим жить и растить наших детей!» — пишет автор петиции Ирина Иванова.

Женщина приводит данные, согласно которым в настоящее время в институте находятся 182 женщины из разных регионов России, у 108 беременных имеются различные факторы высокого перинатального риска. Больше половины беременных женщин требуют родоразрешения в ближайшее время. В неонатальных отделениях находятся 95 детей, из них в реанимации новорождённых — 16. Их выписка и перегоспитализация в ближайшее время невозможна.

Также автор обращения считает, что комплекс зданий института ОММ не подходит для оказания помощи пациентам с особо опасными инфекциями с точки зрения санитарных норм.

«В медучреждении нет достаточного количества техники — например, аппаратов ИВЛ для взрослых, для оказания помощи тяжёлым больным с коронавирусом. Нет рабочего аппарата КТ, отсутствует бронхоскоп, недостаточное количество пульсоксиметров, банок Боброва, аспираторов. Сотрудники института не обеспечены средствами индивидуальной защиты в должном количестве. Заявки в свердловский Минздрав о выделении средств индивидуальной защиты из гуманитарной помощи пока остались без ответа. Количество сотрудников в целом недостаточно для организации инфекционного отделения», — пишет Иванова.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».