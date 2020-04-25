Старейший роддом на Урале переоборудуют под приём больных с коронавирусом

В Екатеринбурге переоборудуют под приём больных коронавирусом Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. Это старейший роддом на Среднем Урале, где врачи спасают самых «тяжёлых» младенцев.

Соответствующее решение за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина было опубликовано на сайте правительства РФ. Уже к 1 мая в медучреждении должны будут оборудовать 300 коек.

Как пишет Е1.ru, к 15 мая ещё 35 коек для приёма больных COVID-19 появятся в 354-м военном клиническом госпитале. 20 мест должны появиться к 14 мая в Медико-санитарной части № 121 в Нижней Салде. Согласно распоряжению Мишустина, с 1 по 15 мая в России оборудуют 4981 дополнительное место для пациентов с коронавирусом.

Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества начал свою работу 143 года назад. За это время в нём появилось на свет более 400 тысяч малышей. В год в старейшем роддоме Урала рождается от 3,5 до 4 тысяч детей.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».