Губернатор Калининградской области заявил об отмене режима самоизоляции для большей части населения

Власти Калининградской области решили отменить с 29 апреля режим самоизоляции для большей части населения, за исключением людей пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями, заявил местному изданию «Новый Калининград» губернатор региона Антон Алиханов.

«29 число — это дата, с которой мы планируем эти правила внедрить, но если не будет других решений на федеральном уровне. Исходим из того, что справки [от работодателей] не нужны, тотальный режим самоизоляции для всех будет пересмотрен. Режим обязательной самоизоляции сохранится только для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Но исходим из того, что социальная дистанция, обязательность масочного режима и всё остальное — это меры, которые позволят продолжить политику, направленную на сглаживание пика заболеваемости», — отметил губернатор.

Он уточнил, что все непродовольственные магазины, работа которых была приостановлена из-за эпидемии коронавируса, откроются с 29 апреля, салоны и парикмахерские — с 4 мая. Для всех открывающихся заведений будут обязательны к исполнению жёсткие санитарно-эпидемиологические правила, сформулированные для каждого вида бизнеса, сообщает «Российская газета». Обязателен масочный режим и социальная дистанция для всего населения в местах массового скопления граждан в закрытых помещениях, масочно-перчаточный режим — для персонала.

Режим самоизоляции действует в Калининградской области с 31 марта, с 20 апреля власти региона разрешили возобновить работу всевозможным мастерским, прачечным, химчисткам, риелторским компаниям и компаниям по обслуживанию зданий и территорий. Антон Алиханов добавил, что заведения общепита в Калининградской области откроются не раньше 1 июня. В данный момент в регионе насчитывается 189 пациентов с коронавирусом, 48 человек выздоровели, один скончался.

В России, по данным на 24 апреля, зарегистрировано 68,6 тысячи заражённых коронавирусом.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».