Государство планирует возвращать россиянам 13% с покупки абонементов в фитнес-клубы и бассейны

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ рассмотрела законопроект о вычете по НДФЛ для граждан, занимающихся физкультурой и спортом. Идея принадлежит ассоциации операторов фитнес-индустрии. Изменения в Налоговый кодекс были подготовлены Министерством финансов по поручению президента Владимира Путина. После доработки документ будет внесён в Госдуму, отмечается на сайте исполнительного органа.

«Выплату планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, при этом её максимальный размер может составить не более 15,6 тыс. рублей. Перечень спортивных организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт», — отмечается на сайте правительства.

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу, по сути — возврат ранее уплаченного НДФЛ. Вычет позволяет платить меньше налога или вернуть уже уплаченный в течение года налог. На вычет по НДФЛ могут претендовать те, кто его платит. Вычет подразумевает возврат 13% от суммы расходов, предусмотренной законодательством.

В фитнес-индустрии подобный законопроект от государства ждали давно, подтвердил АН «Между строк» директор тагильского фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов. Но радоваться, подчеркнул он, ещё слишком рано.