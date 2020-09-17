Гособвинение запросило пожизненное заключение обвиняемому в убийстве девушек на Уктусе

Гособвинение во время прений в Свердловском областном суде запросило пожизненный срок для инженера ЗиКа Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой на склоне горы Уктус, пишет Znak.com.

«Я полагаю, что, если суд назначит Александрову определённый срок, после освобождения он вернётся к тому же самому, более злой, более опытный. Он действительно опасен для общества. Единственный вариант — изолировать Александрова», — сказала прокурор Татьяна Новосельцева.

По словам гособвинителя, члены психолого-психиатрической комиссии тщательно наблюдали за Александровым. Он им сообщил, что планы убийства вынашивал с декабря 2017 года.

«Ведущий мотив — чтобы его не нашли. Он дважды полностью собранный и готовый посещал Уктусский лесопарк в поисках своих целей. Обратите внимание — он называет людей целями… Я полагаю, что Александров не остановился бы на уже совершённом», — добавила Новосельцева.

Прокурор также указала, что Александров сознательно выбрал своими жертвами женщин. Она в своей речи также уточнила, почему следствие считает Александрова вменяемым, несмотря на то, что он рассказал им о программе минимизации урона, согласно которой за одну тысячу ударов, которые он получил во время обучения в школе от одноклассников, должна была следовать одна смерть.

«В судебном заседании защита пыталась представить, что это что-то ненормальное, что это свидетельствует о психической неполноценности. Но, как показывает общая практика, каждый человек верит в то, во что он верит. Кто-то верит в энергию солнца, кто-то приносит жертвы языческим богам. А Александров верил в программу воздействия. Это его защитная программа. Это не свидетельствует о ненормальности», — заключила гособвинитель.

«Александров действительно подвергался травле в школе и училище. Я не согласна со свидетелем Сахаровой [учительницей Александрова], что это нормально. Это не нормально, ребёнок должен чувствовать себя в безопасности. Но многие из нас прошли через это. Немногие совершили такие действия, как Александров. При этом прошу суд отметить, что Александров состоялся как взрослый человек. Он действительно блестящий специалист в своей области. Коллеги с уважением относятся к его квалификации, навыкам, к его талантам. Где-то даже завидовали. Александров даже создал семью. Но он не смог забыть унижения. Это заложено в его личности, в его эгоцентризме. И в результате он с юношеской поры думал о том, чтобы совершить убийство. И именно его настрой привёл его на скамью подсудимых. Поэтому я думаю, что, если бы он оставался на свободе, он бы дальше брался за оружие при любом конфликте», — сказала Новосельцева.

Родители погибших согласились с позицией гособвинения, они изначально настаивали на пожизненном лишении свободы. Кроме того, родные погибших заявили гражданские иски к Александрову на сумму более 10 млн рублей.

Гособвинитель на прениях вновь заявила, что Александров обвиняется по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершённое из хулиганских побуждений»).

По версии обвинения, Александров 25 августа 2018 года в период до 21:32, вооружённый пневматическим оружием, прибыл на велосипеде в лесопарк за гостиницей «Уктус» в Чкаловском районе Екатеринбурга. Там мужчина надел на голову прибор ночного видения и пешком проследовал вглубь лесопарка в направлении вершины учебного склона Уктусского спортивного комплекса. В лесу он увидел ранее незнакомых ему девушек — Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову.

Александров встал на расстоянии пяти метров от девушек и около трёх раз не мог сделать выстрел — курок не срабатывал. Однако затем он всё же нанёс по двум девушкам не менее трёх выстрелов. Каждый попал в голову — впоследствии медики зафиксировали повреждение оболочек головного мозга. Ксения Солтанова скончалась на месте. Наталья Кузнецова прожила ещё почти неделю после инцидента, умерла она в реанимации ГКБ № 40.

Приговор «уктусскому стрелку» суд вынесет 29 сентября.