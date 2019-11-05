Госдума хочет запретить продавать смартфоны и компьютеры без установленного российского ПО

Депутаты Государственной думы России приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов, компьютеров и телевизоров без программного обеспечения российского производства.

Законопроектом предлагается определить, что при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV. Перечень устройств, при продаже которых нужно будет соблюдать новые условия, а также перечень программного обеспечения, которое допускается устанавливать для выполнения таких требований, будет устанавливать правительство России, которое полностью поддержало законопроект. По мнению кабмина, он «будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий».

Как пишет ТАСС, в случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.