Главный приз World Press Photo получил снимок убийства посла Андрея Карлова

Стали известны лауреаты 60-й ежегодной международной премии фотожурналистики World Press Photo, сообщает Associated Press. Главный приз конкурса получил фотограф Бурхан Озбиличи за фотографию убийцы российского посла Андрея Карлова в Турции.

This AP pic by Burhan Ozbilici of the Russian ambassador’s killer is the World Press Photo of the Year: pic.twitter.com/YaKSoZgxo5 — Sakhr Al-Makhadhi (@syrianews) 13 февраля 2017 г.

Лучшей фотографией 2016 года был признан снимок австралийского фотографа Уоррена Ричардсона. Он сфотографировал, как беженцы передают ребёнка под колючей проволокой на венгерско-сербской границе.

Лауреатами 59-го конкурса World Press Photo в числе прочих стали также четыре российских фотографа: Елена Аносова, Сергей Пономарёв, Валерий Мельников и Кристина Кормилицына.

Победителем в номинации «Новости» стал Сергей Пономарёв за фоторепортаж о прибывающих в Европу беженцах, который был опубликован в газете The New York Times. Позже он получил за этот фоторепортаж Пулитцеровскую премию.

В номинации «Спорт» победил фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» Владимир Песня, который сделал фоторепортаж о хоккейном клубе «Ветлуга».

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря во время открытия посвящённой России фотовыставки в Галерее современного искусства. Нападавшим оказался 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован сразу после атаки.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Twitter/ Hurriyet