Главный приз World Press Photo получил снимок убийства посла Андрея Карлова

Стали известны лауреаты 60-й ежегодной международной премии фотожурналистики World Press Photo, сообщает Associated Press. Главный приз конкурса получил фотограф Бурхан Озбиличи за фотографию убийцы российского посла Андрея Карлова в Турции.

This AP pic by Burhan Ozbilici of the Russian ambassador’s killer is the World Press Photo of the Year: pic.twitter.com/YaKSoZgxo5