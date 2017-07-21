Глава разработчика двигателей «Протона» уйдет в отставку

Исполнительный директор Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) Алексей Камышев подал в отставку по собственному желанию, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в «Роскосмосе». По его словам, Камышевым было не довольно руководство КБХА. В частности, оно не одобряло «выжидательную позицию» директора, который предпочитал «делать как можно меньше, чтобы не совершать ошибок».

Собеседник издания отметил, что заявление об уходе ещё не подписано. При этом решение об увольнении Камышева уже приняли, но «официально объявлять о нём не спешат, чтобы не спровоцировать кризис управления».

Подчинённые также не были довольны работой Камышина, пишет газета.

«О нём мало кто будет жалеть. Камышев закономерно привёл своих людей на направления, связанные с финансовыми потоками и кадрами. Ими очертил круг своего общения и закрылся от остальных. Если при Рачуке (бывший руководитель предприятия. – Прим. ред.) на предприятии была ещё советская семейность, то при Камышеве это полностью исчезло», – рассказал источник.

Камышев возглавлял КБХА с 2015 года. Предприятие разрабатывало двигатели для второй и третьей ступени «Протона», а также для ракеты-носителя «Союз-2.1б». Напомним, в начале 2017 года «Роскосмос» отозвал все выпущенные на производстве двигатели из-за обнаруженных во время огневых испытаний неполадок.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»