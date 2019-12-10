Глава Минприроды сообщил губернаторам о критических долгах регионов за вывоз мусора

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал губернаторам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора, пишет «Коммерсантъ».

Министр констатирует, что уровень неплатежей юридических лиц достигает 70%, есть высокий риск прекращения оказания услуги, в том числе из-за банкротства региональных операторов. Ранее исполнительный директор госкомпании «Российский экологический оператор», курирующей мусорную реформу, Алексей Макрушин заявлял, что более 20 компаний находятся в трудном финансовом положении. В Минприроды также признавали, что в 16 регионах мусор вывозится некачественно — среди них Алтайский и Красноярский края, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Вологодская, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Томская и Челябинская области.

Минприроды предлагает перечень мероприятий, которые, по мнению ведомства, помогут стабилизировать ситуацию. В частности, главам регионов рекомендовано инициировать информационную кампанию, направленную на увеличение собираемости платежей, уделив особое внимание отказу юридических лиц платить за вывоз мусора. Кроме того, МПР рекомендует губернаторам привести территориальную схему «в соответствие с реальным мусорообразованием», помогать региональным операторам выявлять потребителей услуги, оборудовать контейнерные площадки, а также ликвидировать задолженность бюджетных учреждений перед мусорными компаниями. Также главам регионов предлагается рассмотреть возможность компенсации выпадающих доходов региональных операторов.

Исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик отмечает, что от банкротства застрахованы лишь компании «в партнёрстве» с властями, а также те, которые входят в крупные структуры.