В Нижнем Тагиле в центре города обворовали второй магазин одежды подряд

В Нижнем Тагиле, в прошлую пятницу, 4 апреля, около 23:25 произошло ограбление магазина «Profmax» на проспекте Ленина, 62.

Как видно на записи с камер видеонаблюдения, опубликованной в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», неизвестный мужчина, скрывая лицо под капюшоном, выбил дверь и проник внутрь. Затем он вынес одежду на значительную сумму. Предположительно, грабитель заранее подготовился к преступлению: он знал, как попасть в магазин, что именно взять и как избежать попадания лица на камеру видеонаблюдения.

Напомним, ранее, 3 апреля, неизвестный разбил окно магазина «Ижен», взял манекен с витрины и скрылся. Связаны ли эти два случая неизвестно. Сейчас личность преступника устанавливают сотрудники уголовного розыска.