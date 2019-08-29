Гид по формам обучения: домашнее, семейное, дистанционное. Что подойдёт вашему ребёнку?

Сегодня в России признаны три формы домашнего образования: надомное, семейное и дистанционное. Каждый из вариантов имеет свои особенности. Выбирая, родители должны руководствоваться интересами ребёнка и его возможностями. Если надомное подходит только для детей, которые имеют ограничения по здоровью, то семейное и дистанционное может выбрать любая семья.

Перед началом учебного года журналист АН «Между строк» Екатерина Пономарёва пообщалась с родителями, чьи дети учатся «не как все», и выяснила, как в Нижнем Тагиле относятся к альтернативным формам образования.

Семейное образование

Семейная форма образования — это обучение ребёнка дома, без «прикрепления» к какой-либо школе. Родители могут нанять репетиторов, отправить в частную школу либо преподавать самостоятельно, выбрав различные программы в интернете. Мама и папа Сони выбрали для старшей дочери последний вариант.

«На семейном образовании мы проучились год, и я могу сказать, что для нас это было верное решение. Дома мы учимся в удобном и подходящем ей темпе, ребёнок высыпается. Остаётся много личного времени для игр, прогулок, творчества. Мотивация учиться стала гораздо выше, чем в школе. Нам это очень подходит», — рассказывает мама Людмила.

Родители не придерживаются какой-то определённой программы. Ориентируются на ФГОС и пособия, которые считают подходящими их ребёнку. Смотрят материалы, которые охватывают те же темы, что и в школах. Людмила и Сергей не заставляют дочь заниматься в определённое время, но придерживаются принципа «сделал дело — гуляй смело».

«Уроки ежедневно, с выходными, но не по строгому графику, а смотрим по работоспособности и по общим планам семьи. Выходной можно устроить в любой день. А можно что-то из уроков делать на пляже, например, или в парке», — рассказывает Людмила.

Семья много путешествует, и эта форма обучения как раз позволяет не привязываться к месту. Теперь Соня больше времени проводит с родителями. И если обязательные предметы, такие как русский язык, математика, английский язык и литература, мама и папа преподают сами, то занятия физкультурой родители заменили длинными пешими прогулками или подвижными играми, а окружающий мир маленькая Софья познаёт сама. Но это большая нагрузка для родителей, признаётся Людмила.

«Преподавать бывает сложно, да. Не всё так радужно, как может показаться. Но я вижу, что для неё это помощь, это выход. Дома ребёнку гораздо легче успевать, можно не гнаться за всем классом и программой, а просто приостановиться на сложных моментах и разобрать подробнее», — утверждает мама.

В школу Соня категорически не хочет. После первого класса в общеобразовательной школе ей интереснее учиться дома, где не ругают за ошибки, не ставят оценки. А на вопрос о социализации ребёнка мама отвечает, что главное — наладить отношения в семье, и у них это неплохо получается. Дочь общается с друзьями во дворе, а во время путешествий с родителями заводит новые знакомства.

Мама Сони не работает, воспитывает младшую дочь, которой скоро будет два года, а папа работает из дома, поэтому у обоих родителей есть время на занятия. Однако в будущем, возможно, придётся переводить дочь в общеобразовательную школу для получения аттестата.

«Аттестация необходима, мы, скорее всего, будем проходить аттестацию за всю началку (начальную школу. — Прим. ред.) после четвёртого класса. А затем думать, учиться в школе или дома. Но нам очень нравится быть не привязанными к месту на карте и календарю», — говорит Людмила.

У Людмилы педагогическое образование, что, безусловно, позволяет лучше преподнести базовые знания. Но мама уверена: чтобы быть хорошим родителем и научить необходимому, специальное образование не нужно, достаточно любить своего ребёнка.

Образование в частной школе

Методика В. И. Жохова направлена на развитие природных способностей ребёнка, объясняют родители Дениса. Так как у первоклашек игровая деятельность является ведущей, на уроках детям разрешено вставать, передвигаться по классу. У школьников нет традиционных учебников и тетрадей, пишут они на маркерных досках. Методика Жохова направлена на развитие левого и правого полушария мозга, поэтому каждый год упор делается на отдельный предмет.

«Здесь всё не как в обычной школе. В первом классе дети пишут на больших досках маркером для того, чтобы не загонять их в какие-то форматы, рамки, а чтобы они умели сосредотачиваться именно на информации, для развития мышления, эрудиции, фантазии. Информация подаётся не из учебников, а с экрана для всех, они хором решают, читают. Сначала мы были просто в шоке: "Аааа, что с нашим почерком, что будет дальше?" Но чистописание они развивали во втором классе. В первом классе делали упор на математику. В первый месяц первого класса они уже знали таблицу умножения. К концу первого класса они умножали трёхзначные числа в уме, на пальцах запоминали», — вспоминает Надежда, мама Дениса.

Сейчас Денис закончил четвёртый класс и, как говорит мама, сильно отличается от своих сверстников. Дело даже не в знаниях, а в поведении. Как отмечают родители, дети становятся самостоятельными, они имеют свою точку зрения и не боятся её отстаивать. Причина тому, опять же, в форме преподавания в школе. В «Подсолнухах» от детей не требуют поднимать руку перед ответом, они могут сидеть на подушках во время урока, делиться мнениями и спорить. Всё это делается для того, чтобы не приглушать детскую активность, а направлять её в нужное русло.

«Очень большое внимание уделялось формированию навыков дружбы, взаимопомощи, добру и состраданию, отношению к Родине, природе, человеку. Когда шестилетний сын приходил из школы и серьёзно рассуждал про жизнь, экологию, вредные привычки, смерть, и всё это с глубоким пониманием, примерами, я была в шоке», — говорит мама.

Родителям запрещают помогать детям в выполнении домашнего задания. Согласно методике, ребёнок должен сам преодолевать трудности, да и учатся ребята по программе, которая не знакома многим родителям. Решиться на такой шаг было непросто, в том числе и потому, что Делидовы были одними из первых, кто опробовал эту методику на себе. Изначально думали попробовать частную школу как подготовку к общеобразовательной, но уже после первого класса поняли, что останутся здесь до конца.

«Сперва планировали попробовать, пусть это будет годом подготовки к школе. Но когда отучились год, то поняли, что в обычной школе детям будет скучно. И в плане учёбы, и того, что касается внеурочной деятельности. Также важен индивидуальный подход, которого в общеобразовательной школе просто нет. А здесь ребёнок чувствовал себя важным, нужным, любимым», — рассказывает мама.

Денис находился в школе с 7:30 до 16:00, а иногда и до 18:00. Кроме уроков, в программе было трёхразовое питание, обязательная прогулка, продлёнка и кружки по интересам: скалолазание, рисование, скорочтение, бассейн, горные лыжи. В среднем в месяц Делидовы платили порядка 10 тыс. рублей. В эту стоимость входили занятия по программе, экскурсии, материалы, канцелярия и питание. Но, как отмечает Надежда, оно того стоило.

Денису сложно судить о различиях частной и общеобразовательной школы, но вскоре придётся. Программа в «Подсолнухах» предусмотрена только для младшего звена. После четвёртого класса родителям снова приходится решать, куда отдать ребёнка. Но и это непросто. У школы нет лицензии, поэтому нет официальной аттестации. По документам учащиеся числились на семейном образовании.

«Я не хочу в обычную школу, потому что в той школе я уже привык, там все мои друзья, жалко с ними расставаться. Уроков задавали много, я и двойки, и пятёрки получал, но там было интересно, я бы ещё там поучился», — говорит Денис.

Благодаря дополнительным занятиям в частной школе у Дениса появилось любимое дело — горные лыжи. Теперь родители ищут школу со спортивным уклоном, чтобы не подавлять способности сына.

Дистанционное образование

В дистанционной школе обучение происходит через интернет. На деле всё выглядит как электронный дневник в общеобразовательной школе: расписание уроков и домашнее задание — только вот для того, чтобы учиться, из дома выходить необязательно, достаточно просто нажать на урок и появится видео, где преподаватель подробно объясняет тему. К видео прикрепляется и текстовый вариант урока, в более сжатом формате. Таким образом, контакт с преподавателями происходит через системы телекоммуникации.

Женя признаётся: сначала учиться по такой системе было непривычно и даже тяжело.

«Поначалу было сложно, так как ты сам себя начинаешь учить. То есть какие-то несложные предметы, например география, обществознание, это я сама. А вот более сложные уже... Когда идёшь с младших классов учиться дистанционно, то тебе дают определённый срок на сдачу домашнего задания, где-то 4-5 дней. В старших классах, понятно, нагрузки больше, поэтому и времени дают больше, до конца четверти, то есть ты должен загрузить до определённого срока. Но я была довольна. У меня появилось много времени. А раз я на тот момент ходила ещё и в художку, у меня и для неё было много времени, и для обычной домашки», — рассказывает Женя.

Все тяготы дистанционного образования ощутила на себе и мама. Ей приходилось вместе с дочерью вспоминать когда-то пройденный материал и учить уроки до ночи. Но когда обе втянулись, стало проще.

«После общеобразовательной школы у нас получалось так: я приходила с работы, мы включали этот урок, она его слушала. Потом мы выполняли домашнее задание, то есть всё было как после обычной школы: она ждала меня, она уже до такой степени привыкла, что самостоятельно ничего не могла делать. И почти весь шестой класс мы вот так вот всё это проходили, всё вместе. Наступил седьмой класс, первая четверть, и в какой-то момент мы понимаем, что мы не успеваем. Нам сказали, что до 25 октября, например, все уроки должны быть сданы, поэтому мы сидели до 12, до часу ночи. У неё столько накопилось. Ну а вторая четверть уже пошла лучше, лучше и лучше», — рассказывает мама Елена Владимировна.

Сейчас Женя лишь иногда сидит допоздна с уроками. В основном всё успевает вовремя, ведь все ответы на вопросы в заданиях уже есть в видео.

«Ты открываешь сайт самой школы, тебе высвечивается расписание на всю неделю. Допустим, литература, мы проходим произведение какое-то, то есть тебе будет выдана консультация и видеоурок. Ты нажимаешь на консультацию, там будет конспект. В конспекте поверхностная информация, о чём в произведении говорится, а видео уже записывает учитель, где всё подробно объясняет, разжёвывает, рассказывает, как вёл себя герой и так далее. Я конспект особо не смотрю, я читаю, беру, что мне оттуда надо, я именно самого учителя смотрю, потому что он объясняет то же самое, только уже более подробно. Бывает и просто один урок, без конспекта. Длится он по-разному всегда. Бывает минут по 30, бывает 10 минут, бывает 40, бывало даже по 50 минут рассказывали. С одним преподавателем математика у меня всегда шла час, и это только просмотр, потому что он уже старенький и всё очень долго рассказывал, а иногда ещё и по несколько видео ставят», — уточняет Женя.

После просмотра девушка садится делать домашнее задание. Объём не такой, как в обычной школе. За один урок здесь проходят по две или три темы, тогда как в общеобразовательной за 40 минут проходят один-два параграфа. Но что касается техники выполнения, всё довольно просто. Вместе с видео присылают тестовые задания, которые можно выполнять онлайн, а бланки по русскому языку приходится распечатывать — просят отвечать на вопросы письменно. Затем Евгения фотографирует готовое домашнее задание и высылает учителю. Если что-то неправильно, учитель пересылает обратно, объясняет и просит исправить. За учебной деятельностью дочери мама тоже следит в интернете.

«Там ещё есть дополнительная услуга "наставник", то есть родители вообще абсолютно не касаются, но услуга платная, и этот наставник контролирует, как ребёнок сдал, его текущие оценки и так далее. Мы этой услугой не пользуемся, потому что мне всё приходит на электронную почту. Загрузила она домашнее задание, мне пришло "загружено". Получила она оценку, я захожу и вижу», — продолжает мама.

По словам мамы, дистанционное образование дисциплинирует ребёнка и учит самостоятельно распределять своё время, что во взрослой жизни очень важно. Да и сама Женя отмечает, что дистанционное образование её очень изменило — она стала серьёзнее относиться к учёбе.

«Так как это школа, в которой ты должен сам обучаться, ты начинаешь ко всему более ответственно относиться. То есть если в обычной школе могло сойти с рук, что ты домашку не сделал, не проверили, то тут ты не выкрутишься уже, потому что тут проверяют, и ты, собственно, на этом и зарабатываешь оценки».

Помимо дисциплины, в жизни важно ещё и уметь находить общий язык с окружающими. Как и с учителями, с одноклассниками девочка общается только в сети. Сейчас в её классе порядка 60 человек, все из разных городов и стран. Социализироваться в таких условиях практически невозможно. Но Елена Владимировна за дочь не переживает, говорит, если человек общительный, он и на Луне друзей найдёт.

Также при дистанционном образовании у школьников нет возможности посетить выпускной или последний звонок. Единственное место, где могут собраться одноклассники, — ОГЭ. Всем им придётся ехать в Москву и сдавать русский язык, математику и два предмета по выбору.

Важно отметить, что дистанционное образование платное. Семья Мальцевых, например, в месяц платит 4500 рублей, и это без учёта покупок учебников и методических пособий.