ГИБДД предупредила об отсутствии защиты фотографий машин при техосмотре

ГИБДД предупредила Минтранс, что фотографии машин, прибывающих на техосмотр, которые делаются по новым правилам и передаются в полицейскую базу данных, ничем не защищены и этим могут воспользоваться мошенники, со ссылкой на письмо замначальника ГИБДД Николая Шеюхина в министерство пишет «Коммерсантъ».

С 1 марта при прохождении техосмотра машину фотографируют. В соответствии с приказом Минтранса снимок также должен содержать координаты, совпадающие с расположением пункта. Данные проверяются в тот момент, когда технический эксперт с помощью своей электронной подписи формирует карту в информационной системе техосмотра ЕАИСТО МВД. За счёт этого фотографирования ГИБДД планировала исключить схемы, когда машина на проверку не приезжает, а диагностическая карта на неё всё равно оформляется.

Замначальника ГИБДД указал, что введённые требования не предусматривают защиту загружаемых в базу фотографий техническими или программными средствами.

«Отсутствие защиты позволяет загружать модифицированные файлы с фотографическими изображениями, которые проходят форматно-логический контроль и полностью соответствуют требованиям приказа Минтранса № 97», — предупредил Шеюхин.

Подделать координаты на снимке легко — для редактирования метаданных фотографии есть десятки программ, рассказал руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline company Сергей Трухачёв. Он добавил, что есть и много возможностей загрузить фейки в систему.

По сведениям координатора «Синих ведёрок» Петра Шкуматова, мошенники могут за деньги отогнать машину на пункт техосмотра и сфотографировать, не проходя проверку.

По данным «Коммерсанта», с 1 марта расценки на «техосмотр онлайн» с оформлением диагностической карты в Сети выросли с 650–1000 рублей до 1500–2000 рублей. Для оформления карты автовладельца теперь просят к обычному набору информации ещё две фотографии машины с отсутствием отражений и минимумом заднего фона. По «признакам нарушений правил проведения ТО, допущенных операторами», с 1 марта уже возбуждено более сотни административных дел, сообщили в пресс-центре МВД.

Из 5000 зарегистрированных операторов техосмотра имеют помещение и оборудование только в пределах 1500, остальные — «жульё, брокеры и агенты, торгующие картами», считает гендиректор союза «Техэксперт» Сергей Зайцев. Замдиректора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов считает, что операторы могут сами бороться с мошенниками: отслеживать в ЕАИСТО подозрительные фотографии или пункты, где оформлено слишком много карт за день, и жаловаться в МВД.