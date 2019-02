ГИБДД оштрафовала водителя, создавшего «наш ответ Илону Маску» (ВИДЕО)

ГИБДД по Ставропольскому краю оштрафовала водителя переделанного автомобиля «Жигули», впечатлившего американского изобретателя Илона Маска, со ссылкой на отдел пропаганды регионального управления ГИБДД пишет Znak.com.

Ранее известный американский изобретатель и глава SpaceX и Tesla Илон Маск ответил по-русски в Twitter телеканалу НТВ, разместившему ролик из Ставрополя, на котором местный житель переоборудовал старые «Жигули» таким образом, что они ездят задом наперёд.

And how do you like this, @elonmusk? pic.twitter.com/DhSzqzNGSC

— НТВ (@ntvru) 11 февраля 2019 г.