ГИБДД оштрафовала водителя, создавшего «наш ответ Илону Маску» (ВИДЕО)

ГИБДД по Ставропольскому краю оштрафовала водителя переделанного автомобиля «Жигули», впечатлившего американского изобретателя Илона Маска, со ссылкой на отдел пропаганды регионального управления ГИБДД пишет Znak.com.

«Водитель привлечён к административной ответственности за управление автомобилем при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также за несоблюдение требований об обязательном автостраховании и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. В настоящее время транспортное средство изъято и помещено на охраняемую стоянку», — сообщили в ведомстве.

Ранее известный американский изобретатель и глава SpaceX и Tesla Илон Маск ответил по-русски в Twitter телеканалу НТВ, разместившему ролик из Ставрополя, на котором местный житель переоборудовал старые «Жигули» таким образом, что они ездят задом наперёд.

«Как тебе такое, Илон Маск?» — написали представители НТВ. В ответ Маск написал: «Хаха офигенно».