Генпрокурор Юрий Чайка назначил главу транспортной прокуратуры Нижнего Тагила

Генеральный прокурор России Юрий Чайка подписал приказ о назначении на пост нижнетагильского транспортного прокурора Марины Масленниковой, сообщает «Правда УрФО». Масленникова с 2014 года занимала должность заместителя главы Нижнетагильской транспортной прокуратуры.

В прокуратуре она работает с 1992 года, на службу пришла после окончания Свердловского юридического института. Сначала Масленникова работала помощником прокурора Хорольского района Приморского края, позже поступила на службу помощником и старшим помощником транспортного прокурора Нижнего Тагила.

Сообщается, что Марина Масленникова уже приступила к исполнению служебных обязанностей главы структурного подразделения Уральской транспортной прокуратуры.

Назначение Масленниковой стало вторым за последний год. Напомним, в августе 2016 года Юрием Чайкой был назначен новый прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Им стал советник юстиции Игорь Гусаков, сменивший на этом посту ушедшего на пенсию Сергея Алексеева.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Аргументы и факты»