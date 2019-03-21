Футбольное поле, легкоатлетический корт и пять спортзалов. В школе №100 на Муринских прудах сделают ставку на спорт

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил развивать спортивную направленность в школе на Муринских прудах. Об этом глава города заявил сегодня на выездном совещании в строящемся учреждении образования.

«Не использовать спортивную материальную базу, которая здесь будет, в полном объёме — это преступление. Идея отличная, но школа у нас общеобразовательная, специальной спортивной программы не будет. Но мы можем активно развивать допобразование и предоставить возможность заниматься здесь воспитанникам детских спортивных школ. Здесь у нас будет большое футбольное поле, легкоатлетический корт с покрытием на улице, а также пять спортивных залов. Три стандартных, один для занятий баскетболом, один гимнастический и один для лечебной физкультуры», — рассказал АН «Между строк» директор школы №100 и экс-начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских.

Помимо богатой спортивной базы, в строящемся образовательном учреждении будет большой актовый зал с профессиональным сценическим оборудованием, который будет вмещать 480 зрителей. По мнению Дмитрия Язовских, сотая школа должна стать своеобразным культурным центром для детей микрорайона и в перспективе для жителей всей Гальянки.



Актовый зал





Один из спортивных залов



Для новой школы уже составлена образовательная программа и принят перечень учебников. Как рассказала на совещании начальник управления образования мэрии Татьяна Удинцева, набор в первые классы уже закрыт — 1 сентября в новую школу придут 175 первоклашек. Также заявки на перевод из других общеобразовательных учреждений подали родители 558 школьников среднего звена. В первый год школа, вместимость которой составит 1200 детей, не будет принимать учеников выпускных классов.

Также Татьяна Удинцева рассказала, что проблем с персоналом у нового учреждения не будет. Резюме уже подали 130 педагогов, в том числе двое из Екатеринбурга. Владислав Пинаев попросил управление образования отдавать предпочтение молодым и энергичным специалистам.

Чтобы образовательный процесс начался вовремя, новая школа должна пройти лицензирование и приёмку Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Поэтому до 1 июля всё оборудование — для пищеблока, спортивных и актового залов — должно быть полностью смонтировано.



Будущая столовая



В конце марта строители обещают завершить кирпичные работы и приступить к отделочным. Из 17,5 тыс. кв. м полов сделано 10 тыс. Также закуплено вентиляционное и электрооборудование.

«Самый главный вопрос сегодня — систематизировать работу и войти в график освоения средств. Сейчас у нас выполнение идёт порядка 30 млн из 400 млн рублей [общее финансирование составляет 993 млн рублей. — Прим. ред. ]. Это не дело. В течение этой недели составим с подрядчиком график финансирования. Это очень важно, ведь если выполнения не будет, то и финансирование будет небольшим. Также мы договорились с “Урал Инжинирингом” не делать классы однотипными. Вместе с управлением образования они продумают цветовую гамму каждого кабинета, чтобы детям было приятно учиться в этой школе», — рассказал вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.

К благоустройству прилегающей к школе территории, а также строительству подъездных дорог строители приступят сразу, как сойдёт снег. Все работы на улице должны быть завершены до 1 августа.

Напомним, следить за строительством школы №100 на Муринских прудах можно онлайн на специальном сайте.