Директор новой школы на Муринских прудах Дмитрий Язовских — о проблемах с набором учителей, приёме первоклассников и своих амбициях

Через несколько часов наступит один из самых тревожных дней в году для родителей будущих первоклассников в Нижнем Тагиле. Ровно в полночь стартует приём документов на зачисление детей в первый класс и тысячи родителей начнут штурмовать сайт госуслуг, пытаясь записать дочерей и сыновей в лучшие, на их взгляд, школы города. В этом году в первые классы зачислят 4350 детей. Некоторым из них посчастливится учиться в новой школе № 100. Пока здание учреждения строится, его директор, экс-начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских, ютится вместе с секретарём в маленьком кабинете на первом этаже школы № 69. Об уходе из чиновников в директора Язовских не жалеет, так как хотел этого, по его признанию, ещё три года назад. Сейчас он собирает команду единомышленников, которая поможет ему создать школу, которой в Тагиле не было никогда.

— Дмитрий Валерьевич, школа № 100 рассчитана на 1200 учебных мест. С 1 февраля начнётся приём документов для зачисления детей в первый класс, с 10 февраля — в остальные классы. Как думаете, удастся заполнить её на 100% уже в 2019 году?

— Школа должна быть готова принять 1200 мест в 2019–2020 годах, но фактически она может быть наполнена и на 1000, и на 1100 мест. Пуск школы № 100 должен дать возможность Гальяно-Горбуновскому массиву избавиться от второй смены. В первую очередь разгрузят 69-ю и 40-ю школы. Мы сейчас проводим очень серьёзный анализ тех школ, которые работают в две смены. Смотрим количество классов, количество учащихся, которые проживают в микрорайоне школы. Понятно, что никто силой заставлять переходить в сотую школу не будет. Родители детей, которые обучаются в 69-й или 40-й, например, школе, получат возможность как остаться, так и перейти в сотую школу. Нужно понимать вопросы, мягко говоря, здоровьесбережения — ребёнок не должен пересекать множество дорог по пути в школу.

— Что вы будете делать, если родители откажутся переводить детей в школу № 100 и вторая смена в образовательных учреждениях останется?

— Это вопрос к управлению образования, я не готов на него ответить. Сейчас мы встречаемся с родителями, они хотят, чтобы их дети учились поближе к дому, в новой школе. Это касается первых классов, но я реально понимаю, что и школьники, которые заканчивают четыре класса, например, в 69-й школе, тоже готовы перейти. Им в любом случае переходить в среднее звено, там будут другие учителя, и поэтому для них это будет не так тяжело. Кроме того, коммуникабельность у детей тоже воспитывать надо, это обязательно пригодится им в будущей жизни. Невозможно с одним коллективом пройти детский сад, школу, институт и потом ещё на работу устраиваться. Гораздо чаще приходится встраиваться в новый коллектив.

— В первую очередь в школу № 100 будут принимать детей, проживающих на ГГМ. Сколько первых классов планируете набрать?

— Возникнет необходимость открыть шесть первых классов — откроем шесть, если наберётся семь — семь, если восемь — восемь. Вообще планируется открыть шесть первых классов, начальных классов по проекту 20, это 480 человек. Принципиальная позиция и главы города Владислава Пинаева, и управления образования, чтобы в школу были зачислены все дети, проживающие в её микрорайоне. Это утверждено постановлением администрации. 29 января мы провели собрание для родителей будущих первоклассников и разъяснили им порядок. Есть возможность заочной и очной подачи заявления — через сайт образовательных услуг Свердловской области, портал госуслуг, МФЦ и школы. Ни в коем случае не стоит торопиться и делать это ночью. До 30 июня принимаются заявления от проживающих в микрорайоне. Через три рабочих дня после подачи заявления придёт ответ. В этом году первое число попадает на пятницу, 2 февраля, суббота, — это рабочий день. То есть, если 1 февраля подано заявление, 5 февраля должно быть принято решение и родители уже должны о нём знать. С 1 июля, если останутся свободные места, начнём принимать детей в первые классы из других микрорайонов.

— Тагильская администрации не раз сообщала, что школа № 100 станет самым современным образовательным учреждением Нижнего Тагила. Чем конкретно она будет отличаться от других школ в городе?

— Во-первых, она изначально спроектирована для маломобильных групп населения. В каждом классе будет возможность обучения как здоровых детей, так и детей с ОВЗ. В других школах создаются условия отдельно в классе, здесь же будет именно включение в образовательный процесс, когда дети обучаются вместе. И это не только колясочники, также это дети, у которых есть проблемы со зрением, со слухом. К 1 июня мы уже будем иметь представление о том, сколько детей с ОВЗ будут учиться в школе № 100.

18 венткамер в школе находится. Как вы сами понимаете, умственная деятельность должна обязательно насыщаться кислородом. Дети должны обучаться в хорошо проветриваемых помещениях, это влияет на наступление усталости и не только. Близость к лесному массиву — это тоже немаловажный вопрос. Это не санаторий, конечно, но всё-таки.

Есть четыре спальни по проекту. С шести с половиной лет можно записаться в первый класс, и вот те дети, которым ещё не исполнилось семь лет, должны иметь возможность отдохнуть. Но больше это связано с тем, что сотая будет школой полного дня, даже центром дополнительного образования. Ребёнок будет находиться в школе с 8 утра и практически до 3–4 часов дня. Мы планируем создать там все условия для детей, чтобы они могли и в спортивных секциях заниматься, и в творческих кружках, и в кружках домоводства — наполнение очень хорошее в школе. Замечательная библиотека, даже медиатека. Есть возможность поработать с информацией, планируем сделать какое-то печатное издание в школе, а может быть, это будет телестудия. Возможность принимать выступления культурных коллективов из нашего города и не только — актовый зал на 487 мест. Кабинеты физики, биологии, химии, спортивные площадки на улице, лыжная база, благоустроенная территория — это тоже очень важно. Школа на 16 тысяч кв. м, наполнена по последнему слову техники. Это действительно школа нового века, как сказал Владислав Пинаев, и она должна на все 100 соответствовать своему названию.

— Что вы сами будете делать для того, чтобы школа стала лучшей в Нижнем Тагиле, как того требует мэр?

— В первую очередь нужно, чтобы школа была построена в срок, сдана, получены все разрешающие документы, лицензии на образовательную деятельность, пройдена аккредитация, набран коллектив — творческий, интересный, молодой. Необходимо более 130 учителей. Мы уже ведём определённые переговоры, поступают резюме, кто-то ближе к дому хочет работать, кто-то планирует каким-то образом реализовать себя в новых условиях. Задача стоит добиться не перехода учителей из других школ, хотя это тоже не исключается, а привлечения молодых специалистов, получивших дипломы. Также рассматривается приезд учителей из других городов с предоставлением им служебного жилья; возврат специалистов, которые имеют педагогический диплом, но пытались реализовать себя в других сферах, бизнесе. Кто-то, может, из журналистики вернётся. Я понимаю, что может возникнуть проблема с учителями физики и математики. К сожалению, и в нашей педагогической академии уже не выпускаются специалисты по многим предметам. Но я думаю, что и этот вопрос будет решён, педагогов мы в любом случае сможем принимать только летом. Учителя формируют имидж школы, но многое, в том числе нагрузка, зависит от того, сколько мы детей наберём.

Самое главное, конечно, чтобы дети получали положительные эмоции от обучения в этой школе и те компетенции, которые помогут им реализовать себя, стать успешными не только в школе, но и в дальнейшей жизни. Особое внимание будет уделяться содержанию образования. Родители действительно этим интересуются, им важно, чем их школа отличается от других, и это не только здание, окна и шторы.

— 10 лет назад вы ещё работали директором школы № 81. Какие процессы, на ваш взгляд, сложнее всего наладить при открытии образовательного учреждения, с какими трудностями придётся столкнуться на старте?

— Формирование коллективов и учителей, и учеников, межличностные отношения. Но переход в новый коллектив может сыграть как отрицательную, так и положительную роль, потому что, сменив его, многие люди избавляются от каких-то старых штампов. Они могут зарекомендовать себя совсем по-другому, раскрыть какие-то новые положительные черты.

— Вы не были разочарованы назначением на должность директора школы после того, как 10 лет отработали в мэрии?

— Нет, вы знаете, это интересная работа. Я ещё года три назад вслух высказывал такое желание — построить и возглавить новую школу. У меня появились определённые новые знания за время работы в администрации, новые возможности и взаимоотношения по должности. Но самое главное — это новая школа и новый коллектив, здесь задача очень интересная. Если прийти в школу со сложившимся коллективом, можно привнести туда что-то новое, а создать с нуля ту школу, которой ранее не было в Нижнем Тагиле, имеющую номер 100… Ну, это очень серьёзная задача. Спасибо Владиславу Юрьевичу за то, что он принял такое решение. В 2009 году директор школы уходил работать в администрацию, в 2019 году работник администрации приходит работать директором школы, и это два совершенно разных человека.