Дмитрий Язовских назначен директором новой школы на 1200 мест на Муринских прудах

Инсайд АН «Между строк» подтвердился: экс-начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских возглавил школу № 100 на Муринских прудах, которая откроется 1 сентября 2019 года. Ранее стало известно, что чиновник расторг трудовой договор по соглашению сторон в связи с переходом на новое место работы, которое отказался называть. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назначил Язовских директором школы сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба мэрии. До перехода в администрацию города бывший чиновник уже руководил школой № 81, в которой ранее трудился учителем физической культуры.

Во время рабочей встречи Пинаев и Язовских обсудили вопросы, касающиеся организации работы новой школы. Планируется, что строительство школы стоимостью миллиард рублей на Муринских прудах завершится до 1 июля этого года.

«Самая современная школа Нижнего Тагила должна стать и самой лучшей. Другими словами, соответствовать присвоенному ей номеру “на все сто”», — отметил Владислав Пинаев.

В школе № 100 на 1200 мест смогут учиться дети минимум из 50 домов, расположенных на Гальянке. Запись первоклассников в новое учреждение стартует 1 февраля, учащихся вторых — одиннадцатых классов — с 10 февраля. Подать заявление можно через сайт образовательных услуг Свердловской области, портал госуслуг, МФЦ и школы. Владислав Пинаев поручил Дмитрию Язовских сделать всё для того, чтобы запись детей в школу № 100 прошла организованно и не вызвала нареканий со стороны родителей.