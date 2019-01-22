Учиться в новой школе на Муринских прудах смогут дети из 50 домов на ГГМ

В школе № 100 на Муринских прудах на 1200 мест смогут учиться дети из минимум 50 домов, расположенных на Гальянке, говорится в постановлении, которое размещено на официальном сайте Нижнего Тагила. Запись первоклассников в новое учреждение стартует 1 февраля. Подать документы в школу № 100 могут тагильчане, живущие в домах по Уральскому проспекту, улице Захарова, Черноисточинскому шоссе, улицам Смелянского, Булата Окуджавы, Удовенко и 2-е Фотеево, а также в микрорайоне Запрудный.

Планируется, что миллиардное строительство школы на Муринских прудах завершится до 1 июля этого года, а откроется она 1 сентября. Сейчас управление образования Нижнего Тагила ищет педагогов для нового учреждения. Ранее источник в мэрии рассказал АН «Между строк», что возглавит школу № 100 бывший начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских.

В Нижнем Тагиле в этом году в первые классы планируют зачислить около 4350 детей. Приём заявлений в первый класс для детей, проживающих в микрорайоне школ Нижнего Тагила, продлится с 1 февраля до 30 июня. Подать заявление можно через сайт образовательных услуг Свердловской области и портал госуслуг, МФЦ и школы. С 1 июля по 5 сентября на места, оставшиеся свободными, будет объявлен набор детей из других районов. Список адресов, которые закреплены за учреждениями, опубликован на сайте управления образования.

Сотни родителей с 12 часов ночи 1 февраля начнут штурмовать портал государственных услуг, а затем и учебные заведения, чтобы записать ребёнка в лучшую, по их мнению, школу, лицей или гимназию. Ожидается, что наибольший ажиотаж традиционно возникнет вокруг так называемых «элитных» образовательных учреждений: школы № 32, лицея № 39, гимназии № 18, а также политехнической гимназии.