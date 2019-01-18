Инсайд: Дмитрий Язовских возглавит новую школу на 1200 мест на Муринских прудах

Начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских возглавит новую школу № 100 на Муринских прудах, открытие которой планируется 1 сентября 2019 года, рассказал АН «Между строк» информированный источник в мэрии Нижнего Тагила. Напомним, сегодня стало известно, что чиновник расторг трудовой договор по соглашению сторон в связи с переходом на новое место работы, которое отказался называть.

«Язовских возглавит новую школу на Муринских прудах. 1 февраля уже стартует запись учеников, поэтому решение, скорее всего, будет оформлено уже на следующей неделе», — утверждает источник АН «Между строк».

Дмитрий Язовских до перехода в администрацию города уже работал директором школы № 81, в которой ранее трудился учителем физической культуры.

Напомним, ранее другой источник агентства говорил, что новое место работы для Язовских будет, скорее всего, понижением в должности, которого он не хотел, но был вынужден написать заявление об увольнении из-за конфликта с вышестоящим руководством.

Планируется, что строительство новой школы № 100 завершится до 1 июля этого года. Сегодня на объекте трудятся 170 специалистов. Они занимаются работами по устройству инженерных систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также вентиляции. Проводится отделка внутренних помещений.

На строительство учебного заведения планируется потратить около 1 миллиарда рублей. После визита свердловского губернатора Евгения Куйвашева на День города — 2018 было принято решение о финансовой поддержке строительства школы в Нижнем Тагиле. Также изменилась доля софинансирования — вместо 50/50 город получил 30/70, что серьёзно снизило нагрузку на бюджет города.