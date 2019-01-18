«Это не повышение, он бы остался на своём посту». Начальник спорткомитета Нижнего Тагила Дмитрий Язовских переходит на новое место работы

Начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских расторг трудовой договор по соглашению сторон. Как рассказал АН «Между строк» сам чиновник, у него не было конфликтов с вышестоящим руководством, а увольнение связано с переходом на новое место работы.

«Пока могу сказать, что это в Нижнем Тагиле. Решил перейти на новую интересную работу, в принципе связанную с тем, чем я занимался. Скоро всё узнаете», — прокомментировал Язовских.

В пресс-службе администрации города сообщили, что исполнять обязанности начальника управления будет его заместитель Ирина Еремеева.

Близкий к мэрии источник АН «Между строк» при этом утверждает, что Дмитрий Язовских не хотел уходить с должности и написал заявление об отставке вынужденно.

«Про новое место работы тоже не могу сказать, там ещё не всё решено, не хочется сглазить. Но могу однозначно сказать, что это, конечно, не повышение, если бы была возможность, он бы остался на своём посту», — говорит собеседник АН «Между строк».

Дмитрию Язовских 46 лет, отмечает ИА «Все новости». Он окончил факультет физвоспитания Свердловского педагогического института. Работал учителем физукультуры, а затем директором школы №81, в 2009 году приглашён на работу в администрацию города на должность начальника управления по делам молодёжи. В 2013 году комитет молодёжи и городской спорткомитет объединили в управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, который также возглавил Язовских.