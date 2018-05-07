ФТС создаст стоп-лист владельцев сомнительных фирм

Федеральная таможенная служба (ФТС) будет вносить в стоп-лист владельцев фирм, проводивших сомнительные финансовые операции через границу РФ, со ссылкой на источники в ведомстве пишут «Известия».

Данные о таких фирмах направляются в налоговую инспекцию и уполномоченные банки, а новая компания от тех же учредителей сразу попадёт в область риска. Такая мера в будущем должна стимулировать работать прозрачно и, по замыслу инициаторов, повысит собираемость налогов.

Анализ деятельности компаний фиксирует факты совершения сомнительных операций, наличие задолженности или отсутствие фирмы по указанному при госрегистрации адресу. Всё это поможет бороться с созданием фирм-однодневок и незаконным выводом капитала за рубеж.

На основании данных ФТС физическим лицам могут отказать в госрегистрации новых компаний, фирмы-однодневки исключат из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а банки получат право расторжения договора на ведение счёта и отказа в проведении валютных операций.

В 2016–2017 годах налоговые органы проверили более тысячи лиц, отнесенных таможней к высокому уровню риска. Из ЕГРЮЛ были исключены 350 из них, а информация о 250 компаниях была передана в уполномоченные банки, что позволило предотвратить вывод за рубеж более $3,7 млрд. Теперь информация будет поступать в стоп-лист автоматически, что позволит отслеживать появление компаний с теми же юрлицами и оперативно реагировать на это.

По мнению экспертов, такие меры могут оказать психологическое давление на бизнесменов. Чтобы избежать этого, для «белого» бизнеса необходимы стимулирующие меры.