ФСБ рассказала о предупреждённом в Тюменском ТЦ теракте ИГИЛ

Региональное управление ФСБ по Тюменской области раскрыло подробности готовившегося теракта в одном из ТРЦ Тюмени, сообщает Znak.com. О несостоявшемся теракте стало известно во время отчёта главы городской полиции генерала Юрия Алтынова о деятельности ведомства в 2017 году перед депутатами областной думы. Он сказал, что была задержана «спящая ячейка» ИГИЛ (запрещена в РФ), готовившая теракт в одном из торговых центров Тюмени. Полиции совместно с ФСБ вовремя удалось вычислить и задержать их. Члены группы, по словам Алтынова, предстали перед судом и получили реальные сроки.

По сообщению ФСБ, с ноября 2015 года жители Тюменской области, 25-летние Алим Мурзаев, Данис Аминов и Игорь Новосёлов готовили теракт — прятали взрывчатку. 31 августа 2016 года на завершающей стадии подготовки теракта Новосёлова задержали с приготовленными «средствами поражения» полицейские, позже силовики схватили Даниса Аминова и Алима Мурзаева, который находился за пределами региона.

Уголовное дело расследовалось главным следственным управлением УМВД России по Тюменской области. 28 сентября 2017 года выездная коллегия Приволжского окружного военного суда признала обвиняемых виновными в покушении на теракт (вторая часть 205 статьи через 30 статью УК) и приговорила Мурзаева к 12, Аминова к 10 и Новосёлова — к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Свою вину осуждённые не признали и направили апелляционную жалобу в Верховный суд РФ. Апелляционным определением ВС наказание террористам «Исламского государства» оставлено без изменений. Приговор вступил в законную силу.