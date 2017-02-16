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16 Фев 2017 18:20 | Метки: Нижний Тагил, Новости Нижнего Тагила

ФСБ и СК проводят проверку мэрии Нижнего Тагила из-за потраченных 53 миллионов рублей

Следственное управление СК РФ по Свердловской области и Управление Федеральной службы безопасности проводят проверку администрации Нижнего Тагила, рассказали АН «Между строк» несколько источников в мэрии и силовых структурах. По словам наших собеседников, мероприятия связаны с конфликтом мэрии и ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (УТСС) по поводу гарантийного ремонта Черноисточинского шоссе. Напомним, в прошлом году чиновники потребовали от генподрядчика реконструкции дороги, прошедшей ещё в 2012 году, переложить разрушившееся покрытие, но УТСС согласился провести только ямочный ремонт. В итоге мэрия выполнила работы своими силами, а теперь пытается взыскать издержки в сумме 53 млн рублей через суд. 

«Суды продолжаются, но подрядчик начал писать заявления в правоохранительные органы на неправомерные действия администрации, отремонтировавшей дорогу самостоятельно. Проверку уже проводило ФСБ, сейчас подключился СК. Вчера опрашивали [начальника управления горхозяйства Владимира] Юрченко»,  говорит источник агентства в мэрии.

Пресс-секретарь СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга заявил АН «Между строк», что ведомство пока не комментирует мероприятия в мэрии Нижнего Тагила в интересах следствия. Получить комментарий ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» агентству не удалось – в приёмной компании не отвечали на наши звонки.

Владимир Юрченко и замглавы города по городскому хозяйству Константин Захаров отказались комментировать информацию источников АН «Между строк». При этом Захаров заявил, что решение мэрии по самостоятельному ремонту Черноисточинского шоссе с последующим взысканием с УТСС являлось абсолютно законным, корректировка бюджета была проведена через городскую думу, а работы выполнялись муниципальным «Тагилдорстроем».

«В истории города, области, а возможно и страны, это большая редкость, когда администрация берёт на себя такую ответственность. Мы не стали ждать и судиться несколько лет, а привели одну из ключевых дорог в порядок, согласно предписаниям прокуратуры и ГИБДД. Сейчас эти деньги взыскиваются с нерадивого подрядчика»,  пояснил Константин Захаров.

Собеседники агентства в силовых ведомствах не стали прогнозировать итоги проверки по данному эпизоду, отметив, что деятельность муниципальных органов власти находится постоянно под пристальным вниманием правоохранителей, а работа тагильских чиновников на данный момент проверяется и по другим направлениям.

Работы по Черноисточинскому шоссе выполнял МУП «Тагилдорстрой» в рамках муниципального контракта на обслуживание и ремонт дорог. Корректировка суммы контракта прошла через гордуму, хотя, по информации АН «Между строк», с муниципальным предприятием бюджет ещё не расплатился – 53 миллиона рублей пока решено записать в кредиторскую задолженность мэрии перед МУПом.

Дело о взыскании 53,6 млн рублей рассматривает арбитражный суд Свердловской области, третьим лицом по нему проходит субподрядчик реконструкции Черноисточинского шоссе – ООО «УралТрансПетролиум». В настоящий момент производство по делу приостановлено из-за проведения экспертизы по ходатайству истца – МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» является одной из крупнейших дорожных организаций региона и регулярно получает крупные государственные контракты. В частности, компания является генподрядчиком строительства развязок вокруг Центрального стадиона в Екатеринбурге к чемпионату мира 2018 года, восстановления Кольцовского тракта и других магистралей областной столицы. Согласно составу аффилированных лиц акционерного общества, крупнейшими акционерами являются члены совета директоров Дмитрий и Владимир Головины (32,42% и 23,28%), а также Михаил Малиновских (16,48%).

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ИА «Все новости»

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