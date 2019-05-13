ЕВРАЗ выделит на строительство моста через Тагильский пруд и развитие жилищно-коммунальной сферы в городе 1,9 млрд рублей

ЕВРАЗ направит на строительство моста через Тагильский пруд более 1,3 млрд рублей. Ещё свыше 400 млн рублей компания выделит на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в городе. Об этом говорится в трёхстороннем соглашении о социально-экономическом сотрудничестве, которое ЕВРАЗ подписал сегодня, 13 мая, с правительством Свердловской области и администрацией Нижнего Тагила. Подписи на документе о финансовой поддержке строительства ещё одной крупной транспортной артерии в городе поставили руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, вице-губернатор региона Алексей Орлов и мэр Владислав Пинаев.

«Мосту быть, — сказал сразу после подписания соглашения Алексей Орлов. — О нём давно мечтают жители Нижнего Тагила. Я абсолютно уверен, что его строительство станет достойным подарком к 300-летию города. Возможности реализации этого проекта мы, конечно, в первую очередь обязаны той конструктивной позиции, которую занимают сегодня акционеры и руководство ЕВРАЗа. Их серьёзная, плодотворная работа позволяет обеспечить поступление дополнительных средств в бюджет нашего региона».

Мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года. Проект уже прошёл государственную экспертизу. В ближайшее время будет объявлен конкурс на заключение контракта на строительство перехода через водоём. Перед этим создание крупного инфраструктурного объекта обсудят на публичных слушаниях, их дата ещё не назначена. Мост должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Закладка первого камня в основание моста через Тагильский пруд состоится в День города, который будет праздноваться в этом году 11 августа. Такую задачу перед городскими службами поставил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Принять участие в закладке пригласят свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

«Ждём корректировку бюджета, — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Деньги заложены, министерство транспорта вплотную занимается подготовкой государственной программы. Поэтому, как только лимиты будут до нас доведены, будем готовить совместно техническое задание, отыгрывать конкурс. Начало работ торжественно откроем, конечно, в присутствии представителей и ЕВРАЗа, и правительства Свердловской области, губернатор наверняка приедет. Это для города достаточно знаковое событие. Проект строительства моста был заложен в генплан города ещё до войны. И сегодня мы имеем уникальную, историческую возможность данный проект реализовать. В городе появится свой великолепный мостовой переход. Он позволит не просто увеличить темпы жилищного строительства, но также привлечь новых инвесторов. Сегодня, например, мы ведём переговоры с Leroy Merlin. Это более миллиарда рублей вложений, 350 новых рабочих мест, дополнительные налоги как для города, так и для области».

Сегодня ЕВРАЗ подписал также трёхсторонние соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Свердловской области и администрацией Качканарского городского округа. В Качканаре при поддержке компании будет построен дворец единоборств, реализованы программы повышения энергоэффективности, а также приобретено оборудование для горно-промышленного колледжа, где готовят современных специалистов по высокотехнологичным профессиям. На реализацию всех проектов направят более 420 млн рублей.

«Очень приятно, что традиции, которые мы ранее заложили, продолжаются, — отметил вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов. — За это спасибо, конечно, губернатору Евгению Куйвашеву. Правительство поддерживает нашу компанию, компания зарабатывает деньги, и для нас очень важно, чтобы эти деньги оставались на территориях нашего присутствия — в Нижнем Тагиле и Качканаре. Уральцы заслуживают того, чтобы условия для их жизни становились только лучше. Развивалась инфраструктура городов, повышался уровень образования и культуры, появлялись новые, в том числе спортивные, объекты. Мы же с вами хотим, чтобы люди не уезжали в другие города, чтобы им здесь было комфортно жить, учиться и работать».

Стоит отметить, что ЕВРАЗ ежегодно направляет более миллиарда рублей на реализацию различных социально-экономических программ и благотворительных проектов. Комбинат неоднократно становился лучшим благотворителем среди предприятий горнорудной промышленности в области.