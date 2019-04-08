«Минфин пообещал 500 миллионов на мост в ближайшее время». Депутаты Нижнего Тагила объехали крупнейшие городские стройки

Депутаты Нижнего Тагила в компании с вице-мэром Владимиром Юрченко и журналистами сегодня объехали ключевые стройки города, которые расположены на ГГМ. В планах проверяющих было посещение территории строительства основания моста через Тагильский пруд, стройплощадки двух новых садиков и школы № 100.

Замглавы по городскому хозяйству Владимир Юрченко рассказал о подготовке первого этапа строительства моста через пруд, для реализации которого есть устная договорённость с Минфином о выделении 500 млн рублей.

«На первом этапе нам предстоит сделать насыпь, подготовить территорию, осуществить перенос инженерных сетей, решить вопрос с выкупом земельных участков. Мы написали в министерство финансов заявку на выделение в этом году 500 млн рублей на эти цели. Обещают, что при корректировке областного бюджета деньги будут выделены. Но пока это всё на словах. Хотя есть определённые договорённости с Минфином. Губернатор нас поддерживает», — рассказал АН «Между строк» Владимир Юрченко.

Мост через Тагильский пруд, напомним, планируют построить к 31 июля 2022 года. Проект уже прошёл государственную экспертизу. В ближайшее время будет объявлен конкурс на заключение контракта на строительство перехода через водоём. Перед этим создание крупного инфраструктурного объекта обсудят на публичных слушаниях, их дата ещё не назначена.

Мост должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Закладка первого камня в основание моста через Тагильский пруд состоится в День города, который будет праздноваться в этом году 11 августа. Такую задачу перед городскими службами поставил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Принять участие в закладке пригласят свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

За все строительные работы придётся заплатить около 3,76 млрд рублей. В 2019 году на строительство направят 50 млн рублей, в 2020 и 2021 годах — 100 млн рублей, в 2022 году — оставшиеся 3,33 млрд рублей. Финансирование строительства будет осуществляться за счёт областного и местного бюджета, а также внебюджетных средств. В смету должны быть также включены компенсации собственникам и арендаторам земельных участков, которые придётся изъять для строительства моста. 6 сентября 2017 года свердловское правительство, тагильская администрация и ЕВРАЗ подписали трёхстороннее соглашение, которое предусматривает налоговые льготы горно-металлургическому холдингу, чтобы направлять сэкономленные средства на строительство моста через Нижнетагильский пруд.

Планировалось, что строить мост начнут уже в конце 2018 года, но в итоге сроки сдвинули. Это произошло из-за того, что проект «Уралгипротранса» оказался слишком дорогим — почти 5 млрд рублей вместо обещанных 3,6 млрд. Тогда мэр Владислав Пинаев отправил документацию на доработку.

Где точно будут построены суперсовременные садики в микрорайоне Запрудный и на Муринских прудах, журналисты разглядеть не успели, экскурсию для них провели не выходя из транспорта.

Напомним, к лету 2020 года в Нижнем Тагиле должны появиться два детских сада — в микрорайоне Запрудный на 90 мест, на Муринских прудах на 170 мест. Проекты двух детсадов с ясельными группами уже успешно прошли государственную экспертизу. Их строительство входит в стратегию развития города и направлено на выполнение майского указа президента РФ.

В школе № 100 работа не останавливается, сейчас здесь трудятся порядка 170 человек. По словам Владимира Юрченко, сейчас остро стоит вопрос строительства подъездных дорог к школе. Цена вопроса — 427 млн рублей (385 млн из областного бюджета, 42 — из городского). Проект разрабатывает МУП «Тагилгражданпроект».

«В прошлом году освоили около 400 млн рублей. Объект сложнейший. Там 5 спортзалов, привязали школу к программе “Умный город”. До 1 июня мы должны закончить все штукатурные работы. Вся коробка должна быть сделана к 31 июля. Потом нужно будет ещё получить паспорт на объект. Там один актовый зал вмещает 480 человек. Столовая рассчитана на 600 посещений, уникальный спортзал с мягким покрытием есть. Вопросы приобретения оборудования уже решены у нас, до 1 июля всё оборудование для школы будет получено», — отметил Юрченко.

Подрядчик «Урал Инжиниринг» обещает сдать объект до 20 августа 2019 года.