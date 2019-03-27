Мэрия Нижнего Тагила готова потратить на строительство детского сада в Запрудном 108,5 млн рублей

Тагильская администрация объявила конкурс на поиск компании-подрядчика для строительства детского сада на 90 мест в микрорайоне Запрудный. За все работы по созданию нового дошкольного образовательного учреждения в городе чиновники готовы заплатить 108,5 млн рублей. Название подрядной организации станет известно в середине апреля.

Согласно технической документации, садик будет оборудован по требованиям программы «Доступная среда», на его территории организуют видеонаблюдение. В здании разместятся: буфетная; гимнастический зал с велотренажёром, батутом, беговой дорожкой и мостиком-качалкой; зал для музыкальных занятий и просмотра телевизионных передач; групповые комнаты с дидактическими столами с наборами игрушек и интерактивными досками с проекторами и ноутбуком. Все строительные работы должны быть завершены до 1 июня 2020 года.

Детский сад в Запрудном рассчитан на 90 детей: две группы для детей в возрасте 1,5–3 года (по 20 человек) младшую группу (3–5 лет, 25 человек) и старшую группу (5–7 лет, 25 человек). Дети смогут пребывать в учреждении с 7:00 до 19:00. Работать в детском саду, согласно штатному расписанию, будут 24 сотрудника в смену. Это воспитатели и их помощники, педагоги, персонал пищеблока и прачечной, медики и администрация.

Напомним, сейчас мэрия Нижнего Тагила также ищет строителя для детского сада на 170 мест на Муринских прудах. Начальная цена контракта — 131 409 360 рублей. Проекты двух детских садов с ясельными группами успешно прошли государственную экспертизу. Их строительство входит в стратегию развития города и направлено на выполнение майского указа президента РФ. К 2024 году в городе каждый ребёнок ясельного возраста должен быть обеспечен местом в детском саду.