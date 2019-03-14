Мэрия Нижнего Тагила ищет строителя для детского сада на Муринских прудах за 131 миллион рублей

Мэрия Нижнего Тагила ищет строителя для детского сада на 170 мест на Муринских прудах. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составила 131 409 360 рублей. Подача заявок продлится до 3 апреля, 8 апреля состоится сам аукцион.

Согласно пояснительной записке, это будет трёхэтажное здание. В нём будет 8 изолированных друг от друга групп, в том числе две ясельных. Помимо этого, предусмотрены залы для гимнастических и музыкальных занятий, колясочная, сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная с гладильной), административно-бытовые помещения.

В начале марта мэрия сообщала, что проект этого детского сада успешно прошёл государственную экспертизу. До этого аналогичную процедуру прошёл проект ещё одного детского сада на 90 мест в микрорайоне Запрудный.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров ранее отмечал, что строительная организация, которая займётся возведением новых дошкольных образовательных учреждений, станет известна к середине мая. Сдача объектов намечена на 2020 год. В отличие от уже существующих детских садов, новые спроектированы с учётом самых современных требований СанПиНов. В каждом из дошкольных учреждений будет два зала (для физкультуры и музыкальных занятий), значительно расширят площади хозяйственных блоков, где расположится кухня и другие подсобные помещения.

«В каждом из детских садов будет по две ясельные группы, которые смогут посещать 80 детей от полутора до трёх лет. Всё оборудование в группах строители смонтируют с учётом потребностей малышей, а организация пространства станет наиболее комфортной для детсадовцев», — рассказывали в мэрии.

Напомним, что строительство новых детских садов с ясельными группами входит в стратегию развития Нижнего Тагила и направлено на выполнение майского указа президента РФ. К 2024 году в городе каждый ребёнок ясельного возраста должен быть обеспечен местом в дошкольном образовательном учреждении.