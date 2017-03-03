ЕВРАЗ выделил более 800 млн рублей на премиальные выплаты рабочим дивизиона «Урал» по итогам 2016 года

На премиальные выплаты сотрудникам предприятий дивизиона «Урал» по итогам работы за 2016 год компания ЕВРАЗ выделила 802 млн рублей. Как рассказал АН «Между строк» руководитель дивизиона, вице-президент ЕВРАЗа Максим Андриасов, годовые бонусы на Нижнетагильском металлургическом и Качканарском горно-обогатительном комбинатах решено сохранить, несмотря на сложную ситуацию в отрасли.

«Несмотря на то, что конъюнктура на мировом рынке металлургии в последнее время складывалась неблагоприятная, мы наблюдали некоторое восстановление показателей в 2016 году, поэтому руководство компании в соответствии с коллективными договорами приняло решение сохранить премиальные выплаты. Я считаю, что сотрудники КГОКа и НТМК заработали эти деньги. Сейчас, после прошедших колпереговоров, в дивизионе действуют единые условия, касающиеся индексации оплаты труда работников. Они предполагают рост заработной платы, и в том числе бонусные единовременные выплаты по итогам работы за год. Кроме того, мы сохраняем все основные социальные гарантии», – пояснил АН «Между строк» Максим Андриасов.

Шесть тысяч сотрудников Качканарского ГОКа получили вознаграждение по итогам выполнения показателей за 2016 год в размере 25 тысяч рублей в конце января, 14 марта по 33 тысячи рублей получат все сотрудники Нижнетагильского меткомбината, отмечают в компании.

Напомним, в начале октября управляющий директор НТМК Алексей Кушнарёв занял аналогичный пост на КГОКе. Интеграция управленческой структуры двух комбинатов началась с создания в 2015 году дивизиона «Урал» (ранее предприятия ЕВРАЗа объединялись не по географическому, а по отраслевому принципу), который возглавил Максим Андриасов. Как отмечал вице-президент компании, интеграция «усилит синергию бизнес-процессов», улучшит структуру управления, а также «будет способствовать повышению качества продукции и сервиса». Новому руководству дивизиона удалось впервые за последние годы согласовать в рабочем режиме условия колдоговора с профсоюзом Качканарского ГОКа, вступавшим ранее в открытое противостояние с бывшими управляющими директорами комбината Владиславом Жуковым и Владимиром Бобровым.

Агентство новостей «Между строк»